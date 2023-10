Internationaux de tennis de Rodez : réparé à la hâte, le court numéro 2 de Vabre pourrait ne pas être homologué pour le tournoi

À quelques jours du début des qualifications à Vabre, les organisateurs ruthénois sont pessimistes quant à la possibilité de pouvoir disposer du court numéro 2 pour la compétition. Ce dernier risquant de ne pas être homologué…

"L’ITF (Fédération internationale de tennis, NDLR) nous a dit il y a une dizaine de jours qu’elle n’avait pas l’intention d’autoriser des joueurs professionnels à jouer sur ce terrain…" Pour leur 29e édition, les internationaux de tennis de Rodez risquent bien de devoir faire l’impasse sur le court numéro 2 de Vabre. Une décision qui pourrait venir de l’ITF elle-même, ce week-end. La raison ? Elle est simple… et visible à l’œil nu (voir photo). "Il y a eu un replâtrage récent, qui a remplacé les glissades sur le terrain par une différence d’accroche", expliquait le directeur Jean-Jacques Crognier, mardi soir, lors de la conférence de presse de présentation de l’épreuve.

En clair, la partie centrale située derrière l’une des deux lignes de service accroche davantage que partout ailleurs sur le court. Le club de tennis de Rodez ayant dû réagir dans l’urgence à une situation possiblement dangereuse pour les joueurs, d’après son président Stéphane Zielinski : "On a eu quelques remarques d’adhérents il y a trois semaines, nous disant que le terrain était devenu un peu trop glissant à cet endroit. Ça a été découvert assez tard. Une mauvaise surprise. Alors, pour éviter toute blessure, on a décidé de faire passer une société il y a quinze jours pour remettre un peu d’accroche. Et de toute manière, je pense que l’ITF et les joueurs n’auraient pas voulu jouer sur un terrain glissant, non plus."

"Personne ne pouvait refaire un terrain entier dans les temps"

Un problème dont n’avait, semble-t-il, pas entendu parler la mairie avant mardi. "Je n’étais pas au courant, mais c’est vrai que ça accroche davantage. On n’est pas intervenu sur cette réparation. Le club l’a fait de sa propre initiative, et tant mieux, il a été réactif, mais je ne peux pas dire si cela a été fait dans les règles ou pas", précise Olivier Nicolas, adjoint au sport.

En revanche, une question demeure. Pourquoi ne pas avoir retravaillé l’ensemble du court, afin d’obtenir une certaine homogénéité ? Stéphane Zielinski explique : "On a essayé de réagir au plus vite. Et personne ne pouvait répondre à nos sollicitations pour refaire un terrain entier dans les temps (pour le début du tournoi). Ce n’était pas faisable. On a essayé de faire au mieux pour avoir un terrain praticable."

Un déficit de lumière ou un terrain dangereux… c’est au choix !

Si le superviseur, Nicolas Peigne, venait bel et bien à ne pas homologuer ce court pour le tournoi, à cause de sa dangerosité, il servirait ainsi aux entraînements, tandis que les rencontres se joueraient sur les trois autres couverts dont dispose le complexe de Vabre, parmi lesquels les courts comité 1 et 2, dits "du bas". Un autre problème en vue ? "Le superviseur va nous dire que l’on est au-dessous des normes au niveau de la luminosité sur les terrains du bas, mais pour les joueurs, c’est vachement simple. Ils ont le choix entre jouer là-haut sur des terrains qui accrochent ou en bas avec un peu moins de lumière que prévu. Et je crois qu’ils préféreront quand même en bas", rit jaune le directeur Jean-Jacques Crognier. À suivre.