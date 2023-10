Decazeville. La Fête du chien donne rendez-vous à Viviole samedi

La Centrale Canine a lancé la "Semaine Nationale du Chien" en organisant des évènements dans de nombreuses villes de France, afin de mettre en avant le rôle bénéfique du chien dans la société et faire de la pédagogie auprès des futurs adoptants : éducation, santé, conseils, découvertes d’activités variées, démonstrations… L’occasion de réunir tous les amoureux des chiens, pour des moments de convivialité et de partage.

Dans ce cadre, le nouveau club canin de Viviole, à Decazeville, propose une journée "porte ouverte", samedi 7 octobre. Cela débute à partir de 13 heures et durera toute l’après-midi. Au programme : démonstration de mantrailing avec Rivière Positive, démonstration des chiens de troupeaux avec ACT12, démonstration de ring.

À 15 heures : démonstration et initiation d’agility (n’hésitez pas à venir avec vos amis à quatre pattes si vous voulez essayer). L’agitlity est une discipline qui stimule physiquement et mentalement l’animal, consistant à amener son chien à franchir différents obstacles sur un parcours chronométré.

À 16 h 30 : démonstration de mushing avec le club Lakota Sunka. Il s’agit d’un sport ou un moyen de transport propulsé par des chiens. Vous aurez également la possibilité d’échanger avec d’autres professionnels du monde canin. Il y aura notamment la présence des stands du Domaine du chien de Decazeville (toiletteuse et naturopathe) ; de l’association Aide aux Animaux Abandonnés du Bassin ; de l’artisane créatrice de matériel et accessoires pour animaux de compagnie et d’élevage, Morgane Bonhoure.

C’est gratuit, ouvert à tous.