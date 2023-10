Onet-le-Château. Le "ruban rose" s’affiche chez DS Auto Clean

La voix d’Emmanuel Dias tremblait un peu, l’émotion était aussi palpable que sa détermination, quand il s’est agi d’expliquer son projet… Il faut dire que notre homme connaît bien le sujet : déjà en 2010, alors qu’il venait de perdre son travail, on diagnostiquait un cancer chez sa femme Stéphanie…

Depuis, côté professionnel, son entreprise DS Auto Clean, son centre de lavage, de préparation et d’esthétique auto tourne bien et même très bien et Stéphanie est guérie. Malheureusement il y a eu récemment une récidive et un autre moment difficile à vivre pour elle et les siens, un autre combat en passe d’être gagné, puisqu’elle est désormais en rémission !

Tout de rose vêtu

Un soulagement pour Emmanuel Dias, Stéphanie et leurs deux enfants, mais un soulagement porteur d’espoir, un message qu’il veut partager avec toutes celles et ceux qui sont dans la même situation ou qui ont des proches concernés "Nous avons été vraiment très bien entourés et, à Toulouse, que ce soit à l’hôpital ou au centre d’oncologie, nous n’avons rencontré que des belles personnes, des soignants engagés, performants, à l’écoute et dans l’empathie. Cela nous a beaucoup aidés dans ce parcours difficile.".

Et puis il y a eu aussi la rencontre avec la Ligue contre le cancer, d’où la présence de Mme Béteille et c’est ensemble qu’ils veulent porter ce message, en se mobilisant tout le mois autour d’Octobre rose. Il est important de récolter des fonds et permettre à la recherche médicale, d’avancer et à la prévention d’être plus suivie, en effet trop peu de femmes font des dépistages réguliers, alors que pris à temps 90 % des cancers peuvent être guéris…

Concrètement DS Auto Clean est tout de rose vêtu, comme Emmanuel et ses trois salariés. Une équipe très soudée et solidaire de cette belle manifestation. Pour chaque forfait lavage vendu, ce sont 3 € qui seront reversés à la Ligue. Des pochettes en tissu réalisées par des malades sont aussi à la vente (montant libre). Enfin, une urne pouvant recevoir les dons est aussi à disposition

"Et j’insiste, nous insistons, il n’y a pas de petits dons, chacun est libre, l’important étant de participer à cette noble cause de se sentir utiles comme nous le sommes en l’organisant et d’ailleurs les personnes qui ne sont pas clients chez nous sont aussi les bienvenues, il faut que la solidarité joue à fond et je les remercie tous par avance !".

Début novembre, les comptes seront faits et un fac-similé de chèque sera remis à la ligue. Mais nous en reparlerons le moment venu.