Rieupeyroux. Les "Gardiennes" en spectacle

Dans le cadre de l’évènement "Féminismes ! Et alors ?", le centre culturel propose le spectacle élu Meilleur seul en scène Avignon off 2018, spectacle intitulé "Gardiennes", écrit et interprété par Fanny Cabon, de la compagnie "La Pierre Brute", mis en scène par Bruno De Saint-Riquier.

De 1920 à nos jours, dix mères, filles et sœurs d’une même famille, livrent leurs témoignages sur la découverte de l’amour, de la sexualité, de l’enfantement.

Elles partagent des histoires cachées, enfouies, qui ne se disaient et ne se disent (encore maintenant) la plupart du temps qu’entre femmes et lèvent le voile sur leur intimité, avec honnêteté, poésie, tendresse et humour sur des secrets et des actes parfois interdits avec ce que cela impliquait avant la loi Veil. Au fil des récits ces femmes deviennent les nôtres : nos grands-mères, nos tantes, nos mères, nos cousines, nos filles, nos compagnes…

Une pièce sur la liberté de disposer de son corps et sur la transmission, à travers dix passages de témoin dans lesquels Fanny incarne seule la mémoire de ces femmes. Un hommage poignant rendu à ses aînées par la comédienne, une ode à l’amour et à la vie dont les femmes sont des gardiennes. À partir de 12 ans, durée 1 h 15. Renseignements et réservations : 05 65 29 86 79 – Courriel : information@centreculturelaveyron.fr. Site web : www.centreculturelaveyron.fr