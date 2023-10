Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Sortie d’automne réussie pour les vieilles bielles de l’Aubrac

Depuis de nombreuses années, Pierre Combes, secrétaire de l’association Les vieilles bielles de l’Aubrac, organise la sortie d’automne au départ de St-Geniez- d’Olt.

Une quarantaine de voitures des années 1954 à 1990, leur pilote et copilote ainsi que 70 personnes ont répondu à l’invitation.

Avant de s’élancer pour une balade vers l’Aubrac, ces belles, tous chromes rutilants, se sont laissées admirer par les badauds, place de l’Hôtel de ville, pendant que pilotes et passagers se restauraient dans le cloître, avec le petit-déjeuner offert par la mairie. Après ce moment convivial où chacun pouvait se retrouver ou faire connaissance, le cortège prenait la route vers Prades-d’Aubrac, Nasbinals, Malbouzon, sous un soleil éclatant. Après un arrêt à Rimeize, ils ont poursuivi leur escapade vers St-Alban-sur- Limagnole, pour la pause repas au Faux. Un arrêt qui a permis aux pilotes et passagers de se restaurer et aussi aux moteurs de refroidir.

L’après-midi, une étape était prévue à Ste-Eulalie en Margeride, en Lozère, pour visiter la réserve des bisons d’Europe.

Au retour, avant de se quitter, ils ont partagé le verre de l’amitié.

Tout au long de la journée les participants ont pu apprécier les beaux paysages de l’Aubrac et le programme de la journée. Toutes ces belles dames se sont bien comportées, pas de panne !

Merci à Pierre pour ce beau moment et à l’année prochaine.