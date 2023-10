Valady. Une soirée sur les planches avec la Cie du Théâtre à moudre, samedi

Le club des aînés FiNuVal organise une soirée théâtre ce samedi 7 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes de Nuces.

La Compagnie du Théâtre à moudre présentera une comédie policière jubilatoire d’Yvon Taburet "Le suspect est dans la salle", qui s’inspire des enquêtes du commissaire Bourrel dans "Les 5 dernières minutes", un feuilleton télévisé des années 60. Tout commence comme un véritable vaudeville : la femme, l’amant et son cocu de mari. À l’arrivée du mari, l’amant se cache évidemment dans un placard, et lorsque le mari ouvre la porte du placard, l’amant tombe raide mort ! On prévient aussitôt la police et l’enquête commence… Comédiens, metteur en scène, habilleuse, machinistes, tous sont soupçonnés… même le public. De quoi passer un très bon moment en famille ou entre amis !