Vacances de Noël : n'attendez pas, les billets de train pour les fêtes sont mis en vente à partir de ce mercredi 4 octobre

Ce mercredi 4 octobre 2023 marque le jour où la SNCF ouvre la vente des premiers billets TGV Inoui, Ouigo, Intercités et TER pour la période hivernale et les vacances de Noël.

La rentrée vient à peine de passer que déjà il faut se projeter sur les fêtes de Noël.

TGV Inoui, Ouigo, Intercités et TER

On le fait, pendant les vacances de fin d'année, les trains font partis des moyens de transport pris d’assaut. Avec les prix qui augmentent et les places et les trains qui affichent complet rapidement, vaut mieux avoir un coup d'avance pour être certain d'avoir une place et à un prix attractif.

Mise en vente de billets ce 4 octobre

Alors, n'attendez pas et soyez prêts à acheter vos billets dès l’ouverture des ventes ce mercredi 4 octobre 2023.

L'achat des billets s'effectue sur le site et l’application SNCF Connect.

Vous pouvez donc acheter désormais vos billets pour la période allant du dimanche 10 décembre 2023 au mardi 9 janvier 2024. Une période qui inclut donc les vacances scolaires de Noël qui auront lieu cette année du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024.

Premier connecté, premier servi

Les fêtes de fin d'année sont en règle générale l'une des plus chargées de l'année au niveau du trafic ferroviaire. Près de 800 000 voyageurs avaient, par exemple, prévu de prendre le train entre le 23 et 26 décembre 2022. Pour mémoire, la fin d'année 2022 avait été marquée par un contexte social tendu en pleine réforme des retraites. Et des mouvements sociaux à la SNCF.

Ouverture de la vente pour les vacances de février le 15 novembre

La SNCF indique que les billets TGV Inoui et Intercités pour le reste de l'année seront progressivement ouverts à la vente entre le 9 janvier et le 9 février 2024.

Enfin, la compagnie ferroviaire prévoit de mettre en vente le 15 novembre ses billets pour les vacances d'hiver, avec la possibilité de réserver un voyage prévu entre le 10 février et le 24 mars 2024.