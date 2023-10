Druelle Balsac. La ferme de Carbonnière : le goût de la bonne viande

Samedi 30 septembre, Philippe Artus et Cédric Gombert ont proposé à leur clientèle une visite de leur exploitation située au Baguet sur la commune de Druelle- Balsac. Les origines de cette entreprise remontent en 1994, avec la conversion en bio, puis en 1999 avec l’installation de Philippe. En 2021, Cédric, ancien stagiaire et apprenti, rejoint l’aventure. Le Gaec de Carbonnière est né. C’est pour diversifier la production bio qu’une porcherie sur paille est construite. Aujourd’hui, l’exploitation compte 120 cochons, 80 vaches et des veaux d’Aveyron de race parthenaise. Les objectifs de Philippe et Cédric sont doubles. Tout d’abord, proposer une viande de qualité, principalement en étant autonome sur la production de fourrage et céréales à la base de l’alimentation des cheptels. Ensuite, favoriser la vente directe pour éviter les intermédiaires.

Si une partie de la production est vendue à la boucherie Faget (Pyrénées-Atlantique), l’essentiel est destiné aux particuliers et collectivités, comme les lycées La Roque, Foch ou MFR (Naucelle). La viande est découpée à Saint-Jean-de-Marcel (Tarn) et livrée à domicile dans la région et ses alentours. Philippe et Cédric ont à cœur de travailler dans le respect du bien-être animal et de l’environnement. Ils vous garantissent ainsi une viande de qualité et riche en saveur.

Ils proposent à la vente des colis de veau, de bœuf, de vache, de porc et de charcuterie.

Contact : 06 88 70 20 73 (Philippe) 06 04 45 56 89 (Cédric). Mail : lafermedecarbonniere @gmail.com