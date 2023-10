Villefranche-de-Rouergue. "La Villefranchoise" prend des couleurs avec Octobre rose

Dimanche 15 octobre, "Courir et Marcher au Féminin" et le Cyclo sport Villefranchois organisent une journée sportive au profit de la lutte contre le cancer.

Dans le programme d’Octobre Rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, "La Villefranchoise" est une animation phare.

Chaque mois d’octobre, coureurs et marcheurs ont rendez-vous pour participer à cette journée de sport initiée il y a douze ans par le club "Courir et Marcher au Féminin". Les "filles en rose" ont reçu depuis l’an dernier le soutien du Cyclo Sport villefranchois, ce qui donne encore plus d’importance à l’événement. En 2022, ont ainsi été recensés plus de 1 200 participants (800 marcheurs, 200 coureurs et 250 cyclistes).

Une forte mobilisation, soulignée par la présidente de "Courir et marcher au Féminin" , Nicole Nouviale, et son alter ego du Cyclo Sport, Thierry Sansonnet. Avec comme résultat une coquette somme dépassant les 11 000 € versée à la Ligue contre le cancer et au Comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron.

L’objectif des organisateurs est bien sûr de faire encore mieux, d’autant plus qu’il a été rajouté cette année le vélo route. Le rendez-vous est fixé le dimanche 15 octobre, dès le début de la matinée, aux femmes et aux hommes (la Villefranchoise est désormais mixte) à la halle de Villefranche, point central de la manifestation. Y sont donnés les départs des courses et des randonnées et tout le monde s’y retrouve en fin de matinée pour l’apéritif offert (il est demandé, notamment aux marcheurs, d’amener son gobelet), et animé par la banda Los Patos, de Cransac.

Renseignements et inscriptions : 06 22 78 38 92 pour les coureurs à pied et au 06 14 20 89 50 pour les cyclistes.

- Randonnées pédestres : départ à 9 heures pour le circuit de 6 km (accessible aux personnes à mobilité réduite) ou de 13 km (vers le Malpas). Le départ sera précédé d’un échauffement dirigé par Amandine Salvan.

- Courses : départ à 10 heures (échauffement conduit par Lionel Foursac) pour le circuit de 6 km (berges de l’Aveyron) et de 13 km (vers la plaine des Pesquies). Les coureurs devront présenter une licence ou un certificat médical.

- Vélo : départ entre 8 heures et 9 heures pour la randonnée VTT de 30 ou 40 km et pour le vélo route, circuit de 45 ou 90 km.

Des ravitaillements seront mis en place sur les différents circuits.