Ce jeudi 5 octobre 2023 soir, l'Aveyron en Seine, événement porté par Centre Presse Aveyron, qui réunit, à bord de la péniche le Diamant bleu, 400 chefs d'entreprises et décideurs politiques, donne le coup d'envoi de trois jours d'Aveyron à Paris avec la 23e édition du Marché des pays à Bercy qui se tient du 6 au 8 octobre 2023.



Rendez-vous annuel incontournable du monde économique aveyronnais à Paris, L’Aveyron en Seine, porté par Centre Presse Aveyron, est aussi un moment convivial et de partage autour d’un repas gastronomique préparé par cinq chefs "montés" tout exprès pour l’occasion.

Les chefs aveyronnais s'activent en cuisine avant l'arrivée des convives. Photo - Céline Ulvoas

Toujours fidèles au poste sur la péniche Le Diamant bleu, à Paris, les chefs aveyronnais sont encore derrière les fourneaux ce jeudi 5 octobre pour régaler les 400 convives, chefs d'entreprises et décideurs politiques.

Les chefs

François Arnaud (Le Plaisir des mets, traiteur à Rodez)



(Le Plaisir des mets, traiteur à Rodez) Clément Battut (Pâtisserie Clément, Rodez)



(Pâtisserie Clément, Rodez) Nicolas Geniez (restaurant L’Agriculture Baraqueville)



(restaurant L’Agriculture Baraqueville) Michel Santos (Restaurant Le Bistrot Guinguette, Rodez)



(Restaurant Le Bistrot Guinguette, Rodez) Un nouveau venu, Jérôme Cantagrel, à la tête de l’hôtel-restaurant Le Lion d’Or, un bel établissement installé qui propose soixante-dix couverts, place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Geniez-d’Olt, à quarante minutes de Rodez

Qui est Jérôme Cantagrel, le dernier venu ?

Pour ce dernier, dans le métier depuis plus de trois décennies, c’est donc le baptême du feu, lui qui connaît bien François Arnaud et Michel Santos. "On a participé ensemble au grand repas organisé pour les trente ans d’Unicor, en octobre 2022. Et ils m’ont proposé de venir sur la péniche avec eux. J’aime bien les nouvelles expériences comme celle-ci. Et ce sera aussi pour moi l’occasion de découvrir le Marché des pays de l’Aveyron, le lendemain", se réjouit-il.

Les élèves de l'école hôtelière de Villefranche-de-Rouergue

Sur la péniche le Diamant bleu, Jérôme Cantagrel est chargé d’encadrer les élèves de l’école hôtelière de Villefranche-de-Rouergue qui assurent le service. Un sacré challenge pour ces jeunes, qu’ils relèvent chaque année avec beaucoup de professionnalisme.

Tous seront à pied d’œuvre, ce jeudi soir, pour régaler les quatre cents convives attendus lors de la quatrième édition de cette soirée événement. Une belle façon d’échanger autour d’un menu proposant le meilleur des produits aveyronnais préparés par ces chefs de renom.