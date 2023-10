Salles-la-Source. Club de la Cascade : la chaleur humaine au rendez-vous

Une des activités proposées aux 90 adhérents du Club de la Cascade est la participation aux randonnées organisées le mardi.

Si pendant l’été, la canicule a parfois posé des problèmes, c’est avec un grand plaisir que les participants se sont retrouvés avec une chaleur plus supportable au départ des 29 adhérents pour la dernière rando-pique-nique de l’été à Mouret.

Un temps idéal pour une marche matinale et pour découvrir Mouret l’après-midi grâce à André Raynal qui nous a raconté l’histoire du village, ouvert la porte de la tour d’un ancien château du haut de laquelle on jouit d’une splendide vue à 360° et chanté magnifiquement a cappella "le vin de Marcillac" accompagné des deux adhérents : Jean et René.

Pour la 19e et prochaine randonnée de l’année, changement de rythme : le Club de la Cascade passe en mode automne-hiver à Roussennac : randonnée l’après-midi suivie d’un goûter convivial. "Nos randos sont ouvertes à tous nos adhérents : on vient pour marcher 8 à 9 km, ou 4 à 5 km, ou tout simplement pour partager un moment convivial, et il est possible de venir accompagné de nouveau retraités qui souhaiteraient faire connaissance avec le club de la cascade et pourquoi pas devenir adhérent à partir de janvier 2024" explique Jacky Delort, le président

Il précise que pour la prochaine rencontre repas prévue le 26 octobre à l’Oustal de Pont-les-Bains, les inscriptions peuvent être prises jusqu’au 17 octobre. Contact par mail :

club.cascade@laposte.net