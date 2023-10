Vague de chaleur : plus de 30°C attendus en France, voici où on va encore se croire en été ce week-end

Il va continuer de faire de plus en plus chaud jusqu'à lundi, voici où les températures seront les plus élevées.pi

Le premier week-end d'octobre a battu une ribambelle de records de températures en France, et la chaleur n'est pas encore prête à abandonner l'Hexagone. On se dirige vers un nouveau week-end exceptionnellement chaud samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023.

"Le maintien de conditions anticycloniques sur le pays cette fin de semaine et une partie de la semaine prochaine va s’accompagner d’une nouvelle hausse des températures. Le mercure atteindra dans l’après-midi des niveaux très inhabituels pour un mois d’octobre, et parfois inédits aussi tard dans la saison", confirme le bulletin de Météo France.

De plus en plus chaud jusqu'à lundi

Samedi 7 octobre, dans l'après-midi, le seuil des 25°C sera franchi du côté de la Loire ainsi que dans le Nord, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Île-de-France, en Normandie et dans l'ouest de la Bourgogne. Il fera bien plus chaud dans le Sud-Ouest, les 30°C seront atteints "assez souvent" en Occitanie et dans le sud de l'Aquitaine, ainsi que dans l'intérieur de la Provence.

Nouvelle hausse des températures dimanche 8 octobre, où les valeurs seront fréquemment autour de 30-32°C en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en PACA et du Berry jusqu'à la Loire. "On pourra atteindre localement 33°C". Dans certains secteurs, les températures maximales seront de 8°C au-dessus des normales de saison.

Lundi, les valeurs resteront hautes, la plupart des régions seront au-dessus des 25°C. Les 30°C seront toujours d'actualité dans le Sud.

Encore de la place pour des records ?

"Très localement, de nouveaux records mensuels pour un mois d’octobre ne sont pas exclus", estime Météo France. "Certaines stations d’un large quart Sud-Ouest devraient connaître leurs 30 °C les plus tardifs. C’est probable à Toulouse (30 °C atteints jusque-là au plus tard le 6 octobre 2009), possible par exemple à Poitiers (2 octobre 2011 et 2023) et Châteauroux (7 octobre 2009). L’indicateur thermique national de température maximale pourrait dépasser les 27 °C durant quelques jours à partir de dimanche. À ce jour, cet indicateur n’a jamais atteint 26 degrés après un 7 octobre (26,0°C le 7 octobre 2009)".

Le ciel va se couvrir dans le courant de la semaine prochaine sur la moitié nord du pays, mais "les températures resteront probablement assez largement au-dessus des normales de saison".

L'après-midi d'octobre la plus chaude de l'histoire en France

Lundi 2 octobre, le seuil des 35°C a été franchi dans plusieurs villes, ce qui est "rarissime" en cette période de l'année selon Météo France. Le record mensuel national de chaleur a été battu avec 35,8 °C mesurés à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), un niveau de chaleur jamais atteint en France en octobre.

Dans plusieurs villes, les 30°C ont été atteints pour la première fois pendant un mois d'octobre, notamment à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) et Aurillac (Cantal).

Ce lundi s'est hissé à la troisième position des journées les plus chaudes d'octobre en France avec une moyenne de 21,1°C (derrière le 3 octobre 1985, le 2 octobre 1985 et le 2 octobre 2001). "En termes de température maximale, la journée de lundi 2 octobre établit un nouveau record mensuel à l'échelle de la France, avec un indicateur national de 29,1°C, devant le 02/10/2011 (28,2°C) et la veille le 01/10/2023 (28,2°C). On a donc vécu l'après-midi d'octobre la plus chaude à l'échelle de la France".