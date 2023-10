Drame au rallye des Cardabelles : un commissaire de course percuté par un concurrent perd la vie, la fin de l'étape 1 est annulée

Un accident entre une auto et un commissaire de course dans la première spéciale du rallye terre des Cardabelles, à Sainte-Eulalie-de-Cernon, s'est produit ce samedi, en début d'après-midi. Le commissaire est décédé.

Un dramatique accident s'est produit aujourd'hui, peu avant 15 heures sur la spéciale dite de Sainte-Eulalie-de-Cernon, au niveau du lieu-dit, Le Poux. Un homme de 74 ans, commissaire de course, a perdu la vie après avoir subi un choc avec une voiture en course. Selon le journal Le Journal de Millau citant des témoins, une première voiture aurait abandonné sur la spéciale suite à une sortie de piste avant le drame. Le commisaire de course serait alors intervenu pour faire manoeuvrer la voiture et aurait été percuté par un autre concurrent.

À l'arrivée des sapeurs-pompiers de Nant et de Millau, l'homme était en arrêt cardiorespiratoire. L'hélicoptère du Samu est intervenu, les tentatives de réanimation de la victime sont restées vaines, selon les secours. Une enquête de gendarmerie a été ouverte et devra faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

"Encore choqués des images dans nos têtes"

Margaux Ciraco, copilote de la Peugeot 206 RC n° 150, témoigne sur les réseaux sociaux : "Des spectateurs sur la route nous font signe de tout arrêter, on ne comprend pas. Nous sommes arrivés à hauteur de l’accident, sans comprendre tout de ce suite ce qui était entrain de ce passer. Puis on comprend. Je m’effondre", écrit-elle. "On nous dit de repartir, on finit, on va a la deuxième et on est absolument pas dedans. Encore choqués des images dans nos têtes."

Le douloureux souvenir de 2019

La fin de l'étape 1 du rallye des Cardabelles a été annulée, les concurrents rentrants en convoi au parc fermé à Millau. À cette heure, on ne sait pas si le rallye repartira pour l'étape 2 demain.

Cet accident mortel fait écho à un drame qui s'était déroulé sur ce même rallye des Cardabelles, en 2019. Sur la spéciale du Camp du Larzac, un spectateur aveyronnais de 19 ans, percuté par une auto en course, était décédé. Cinq autres personnes avaient été blessées.