Drame au rallye des Cardabelles : Jean-Claude Bessaou et l'ASA Rouergue pleurent André Vigroux

Commissaire de course lors de la spéciale du rallye terre des Cardabelles à Sainte-Eulalie-de-Cernon, André Vigroux est décédé après avoir été percuté par une auto, samedi 7 octobre 2023. Président de l'ASA Rouergue, Jean-Claude Bessaou lui a rendu un vibrant hommage.

La spéciale du rallye terre des Cardabelles a été le théâtre d'un dramatique accident, samedi 7 octobre 2023. Un commissaire de course a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture en course, à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Le président de l'ASA Rouergue s'est exprimé quelques heures après le drame.

"Une nouvelle dévastatrice"

Via un message posté sur la page Facebook de l'ASA Rouergue, Jean-Claude Bessaou a tenu à "adresser mes plus sincères condoléances à la famille d’André Vigroux, et plus particulièrement à sa compagne Anne-Marie, suite à son décès tragique lors du rallye des Cardabelles". Il a ainsi fait part de sa "profonde tristesse" au moment d'apprendre cette "nouvelle dévastatrice".

"Respect et reconnaissance"

Toujours dans le cadre de son message, le président a salué André, "un membre de l'ASA Rouergue apprécié et dévoué. C’est une véritable perte pour notre équipe. André était un bénévole passionné et compétent, dont le dévouement et l'engagement étaient sans faille".

Jean-Claude Bessaou affirme que "la communauté des rallyes est unie dans le deuil et partage la peine de sa famille et de ses amis". Et au président de l'ASA Rouergue d'assurer : "nous nous souviendrons toujours d’André commissaire de route avec respect et reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à notre passion commune".

Âgé de 74 ans

André Vigroux avait 74 ans. Comme nous l'a raconté Alain Rossi, président de la commission du championnat des rallyes sur terre à la FFSA, "les circonstances de cet accident sont consternantes. Il venait de vérifier qu’une voiture sortie en aval de son poste et l’équipage étaient en sécurité. Il revenait en traversant une prairie à une quinzaine de mètres de la piste. Un très mauvais concours de circonstances et la sortie d’un autre concurrent à cet endroit sont à l’origine de son décès. Que dire ?"

La course reprend ce dimanche

En début de soirée, samedi, la décision a été prise de poursuivre l'épreuve, après un moment de recueillement collectif. Le groupe des commissaires, très affecté, a été suivi dans son choix par la préfecture aveyronnaise. La deuxième étape se tient donc bel et bien ce dimanche 8 octobre 2023.