Stéphane Plaza et Michèle Bernier en tournage dans le Sud-Aveyron

Le duo de comédiens est attendu dans le Sud-Aveyron dès ce lundi 11 septembre.

Habitué aux parquets flottants et désormais aux planches - celles notamment du théâtre des Bouffes Parisiens pour la pièce "Un Couple magique", la dernière comédie de Laurent Ruquier aux côtés de Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens - l'agent immobilier et acteur Stéphane Plaza arrive dans le Sud-Aveyron pour le tournage d'une nouvelle fiction baptisée "En cavale".

En compagnie de la comédienne Michèle Bernier, l'animateur de "Chasseurs d'appart'" retrouvera les caméras pour cette fiction réalisée par Olivier Barma ("Harcelés", "Meurtres à Figeac", "Examen de conscience") et Alexandre Pidoux ("La stagiaire" porté par Michèle Bernier, "Une famille formidable", "Avocats & associés").

Road movie

Déjà à l'affiche de différentes fictions telles qu'"Alice Nevers", "Soda", "La guerre des trônes", "Meurtre à Figeac" et plus récemment "Un gars, une fille (au pluriel)" sur TF1, Stéphane Plaza acteur, campera le rôle de Grégoire Guérin, spécialiste en cybersécurité accusé d'avoir détourné près de 100 millions d'euros à la multinationale qui l'emploie.

Un informateur franchement loufoque qui entraîne malencontreusement avec lui, Suzanne Venturi (Michèle Bernier), une ancienne flic de la brigade financière qui à 72 heures pour rejoindre Marseille et prouver son innocence dans cette drôle d'affaire.

Millau, Saint-Eulalie et le lac du Salagou

Une cavale qui passera par la Lozère, le Sud-Aveyron via l'A75 et le village de Sainte-Eulalie-de-Cernon qui devrait accueillir le tournage les 20 et 21 septembre. Il se murmure également que l'équipe du film doit revenir sur les abords du lac du Salagou - elle était à Octon le 5 septembre dernier - en passant par le viaduc de Millau dans les prochains jours.

Les dates et lieux précis de tournage, variables jusqu'au dernier moment, étant dépendants des prochains repérages ou de la météo quand ils ne sont pas tenus secrets pour des raisons avancées de discrétion.

Pour ceux qui voudraient enfin rejoindre la figuration, il est à noter que la production recherchait encore il y a quelques jours, de nombreux figurants de 16 à 99 ans résidants dans le département de l'Aveyron. Le tournage devrait se prolonger jusqu'au 29 septembre 2023. Aucune date de diffusion n'a pour le moment été annoncée.