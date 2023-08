Loin de la foule : découvrez les trois "plans B" de l'Aveyron pour éviter le surtourisme en France

Tout près des grandes destinations touristiques, il existe des lieux qui méritent bien qu'on leur porte autant d'intérêt. Une solution pour éviter la cohue.

Des plages ou des rues bondées, de hauts lieux touristiques pris d'assaut du matin au soir : noyé dans la foule, le touriste peut n'apprécier que légèrement de ne pas goûter calmement aux charmes et à la tranquillité qu'il est venu chercher lors de ses congés d'été. Cela s'appelle le surtourisme : en France, 20% du territoire accueille 80% de l'activité touristique, indique un dossier sur le sujet paru ce mois d'août dans Ça m'intéresse. Avec une qualité de vie détériorée pour les habitants de ces sites et des visiteurs parfois frustrés. Conséquence, nombre de ces lieux surfréquentés ont instauré des jauges avec un nombre maximum de touristes reçus par jour (les îles de Porquerolles -Var- ou Bréhat -Côtes-d'Armor-, la calanque marseillaise de Sugiton...). Si bien qu'en juin, le gouvernement a dévoilé un plan de lutte contre ce surtourisme, avec notamment la création d'un observatoire national des sites touristiques ou d'un groupe de trabvail chargé d'élargir dans l'espace et le temps l'offre touristique.

Des "plans B", même en Aveyron

Il est pourtant possible d'éviter la foule en choisissant d'autres destinations qui valent autant le coup d'oeil que ces 20% du territoire plus que plébiscités, pour ne pas dire envahis, par le tourisme de masse. Se basant sur un ouvrage paru en 2021, "Voir la France loin de la foule", Ça m'intéresse a établi un Top 5 des "plans B" remplaçant au pied levé, et sans y marcher dessus, les grandes destinations. Comme par exemple le château d'Ussé (Indre-et-Loire), moins couru que celui de Chambord (plus d'un million de visiteurs en 2022), ou encore les Petites Dalles, qui valent bien les falaises d'Etretat (7 000 visiteurs par jour).

Et parmi ce Top 5 figure Bozouls, devenu "plan B" de Rocamadour. La cité lotoise d'environ 620 habitants accueille 1,5 million de visiteurs par an, alors que Bozouls, 2 951 habitants en 2020, en accueille (tout de même) plus de 200 000. Avec presque autant d'atouts touristiques que Rocamadour, stipule le dossier.

Dans l'ouvrage de 2021, Bozouls figure dans la catégorie "Ces lieux qui résistent à l'envahisseur", aux côtés (entre autres) de deux autres villages aveyronnais :

Villecomtal (moins de 10 000 visiteurs annuels), devenu le "plan B" de Collonges-la-Rouge (Corrèze, 700 000 visiteurs).

Sainte-Eulalie-de-Cernon (12 000 visiteurs annuels), devenu le "plan B" de Carcassonne (Aude, 2 millions de visiteurs, première destination touristique d'Occitanie).

Alors, faire un pas de côté pour visiter en toute sérénité, ça vous tente ?