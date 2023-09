"En cavale" ce vendredi en Aveyron, Stéphane Plaza accusé de violences et de menaces physiques

L'animateur, agent immobilier et comédien est accusé par trois de ses anciennes compagnes. Il est actuellement en tournage entre Hérault, Lozère et Aveyron.





trois des anciennes compagnes de l'ancien "animateur préféré des Françias" (en 2021) Stéphane Plaza l'ont accusé de violences physiques et verbales, de menaces ainsi que d'humiliations, selon une enquête de Médiapart publiée le jeudi 21 septembre et reprise par Midi Libre.

Doigt cassé, coups de poing, morsures...

Des accusations que celui qui est également agent immobilier et comédien dément par la voix de son avocate Hélène Plumet, qui fait état d'allégations "totalement extrapolées, voire mensongères".

L'article de Médiapart reprend les témoignages de ces anciennes compagnes, parlant de doigts cassé, de coups de poing, d'insultes, de morsures, de menaces de mort ou d'agression.

Selon son avocate, Stéphane Plaza aurait déposé plainte "pour harcèlement et cyberharcèlement au mois de juin de cette année", arguant du fait que ces trois femmes, éconduites, "se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens".

Silence de Stéphane Plaza, "En cavale" en Aveyron

Sollicité par Mediapart notamment pour s'expliquer sur ces témoignages, l'animateur n'a pas donné suite. Et pour cause : Stéphane Plaza est actuellement en tournage avec l'actrice Michèle Bernier entre Hérault, Lozère et Aveyron, pour un téléfilm baptisé "En cavale", signé Alexandre Pidoux et Olivier Barma et qui sera diffusé M6.

Ces jeudi 21 et vendredi 22 septembre, Stéphane Plaza dans le costume de l'acteur devait logiquement être devant la caméra à Sainte-Eulalie-de-Cernon, toujours selon Midi Libre. Notamment en compagnie de figurants venus d'Agde pour interpréter des fugitifs aidés par des gitans qui "vont les aider à échapper à la police et leur permettre de prouver leur innocence".

Souhaitons à Stéphane Plaza que la réalité ne rejoigne pas la fiction.