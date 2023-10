Football : "Cela nous fait du bien de se faire parfois taper sur les fesses", réagit Didier Santini après le match fou de Rodez contre Caen

Les Ruthénois sont passés par toutes les émotions ce samedi soir dans un Paul-Lignon en fusion, renversant Caen au final, 5-3. Ils sont 6es de Ligue 2 après 10 journées. Les réactions d'après-match des entraîneurs.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Chaque fois je dis qu’il faut mettre de l’émotion dans un match mais là, c’était peut-être un peu trop ! À la fin, on est fier des joueurs, même s’il ne faut pas oublier les dix minutes de la fin de la première mi-temps. Il a fallu les remettre à l’endroit dans les vestiaires, leur dire qu’on va gagner si on reste dans nos principes. Mais quand on baisse notre rigueur et notre concentration, on peut être en danger face à de grands joueurs de football. Il y a des moments où on a joué facile, où on s’est pris pour d’autres et on l’a payé. Cela nous fait du bien de se faire parfois taper sur les fesses.



Jean-Marc Furlan, entraîneur de Caen

Le problème, c’est qu’on prend beaucoup de buts. Même si on arrive à marquer, on en concède trop. La saison dernière, on en a pris 48, c’est dur de corriger les défauts d’une équipe. C’est décevant de perdre 5-3 après avoir mené 3-2 à la mi-temps. On savait que Rodez allait nous proposer du jeu long, du jeu en profondeur, et que c’est une équipe très forte en contre.