Judo : des champions de France, d'Europe, du monde et des médaillés olympiques, que du lourd à Espalion

La sélection de judokas de haut niveau qui sera à Espalion le mardi 17 et le mercredi 18 octobre est officialisée. Près de 800 jeunes sont prêts à les affronter.





Ce sont six champions de tout premier plan, tous auréolés de titres nationaux, européens mondiaux et souvent médaillés olympiques qui forment la délégation.

Derrière Cathy Arnaud, championne de France, d’Europe, du Monde, première médaillée française olympique, on trouve Estelle Gaspard, triple championne du monde de Jiu Jitsu ; Stéphanie Possamai championne de France, championne d’Europe, médaillée mondiale et médaillée olympique ; Guy Delvingt, champion de France, vainqueur du Grand Slam de Paris, sélectionné olympique et champion d’Europe ; Alexandre Iddir, champion de France, médaillé Européen, médaillé du grand Slam de Paris, Champion olympique par équipes ; Marc Alexandre, champion d’Europe, double médaillé olympique, dont le titre en 1988 à Séoul. Frédéric Lecanu, directeur et animateur de l’itinéraire des champions, ancien judoka de haut niveau avec plusieurs titres nationaux à son palmarès, accompagnera cette délégation prestigieuse.

Le programme des deux journées

Lundi 16 octobre, arrivée de la délégation, 21 h 30 à l’aéroport, transfert vers Espalion en minibus.

Mardi 17 octobre initiation pour les écoles de la Communauté des communes (environ 400 scolaires du CP au CM2, le matin de 10 heures à 11 h 30 et autant l’après-midi de 14 heures à 15 h 30). Mardi fin d’après-midi réception de la délégation en mairie avant la soirée influence de 18 h 30 à 19 h 45 au gymnase, en suivant lunch dans le restaurant du village de vacances.

Mercredi 18 octobre, animation au centre de rééducation de l’hôpital de 10 heures à 11 h 30. Après-midi grand show de 14 heures à 16 heures avec pr ès de 700 jeunes judokas attendus.16 h 15, départ de la délégation vers l’aéroport de Rodez.