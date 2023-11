Judo : le club Rodez-Aveyron obtient le "label or"

Le club ruthénois a été distingué pour la qualité globale de son fonctionnement.

Mercredi soir, au dojo Raymond-Saqué, avait lieu la remise du trophée "label or" au judo au club de Judo Rodez-Aveyron (JRA) par la Fédération française de judo, en présence des élus de la région, du département, de la ville, des sponsors et des dirigeants bénévoles. Une reconnaissance du travail accompli par le président Daniel Marti et de toute son équipe de dirigeants et encadrants.

Répondant au cahier des charges soumis aux clubs, le JRA, fort de ses 645 licenciés et ses 9 dojos satellites, a coché positivement toutes les cases lui permettant d’obtenir cette distinction. "C’est la première fois que la fédération nous octroie le label or. Avec Montpellier, nous sommes les deux seuls détenteurs du label or en Occitanie", assure le président Marti. Pour être éligible au label, sont pris en considération les critères indispensables comme l’importance du club, les résultats sportifs à tous les niveaux, l’encadrement qualifié, la formation des athlètes, la formation des professeurs, celle des arbitres et l’intégration des personnes à handicap, les installations…

Lors de la remise du trophée, Daniel Marti a souligné l’importance de l’accompagnement des collectivités, sans oublier les sponsors. "Sans vous, il serait impossible de gérer un si gros club", conclut-il. Le JRA, aujourd’hui peut se targuer d’être classé dans le Top 30 des 5 000 clubs en France.