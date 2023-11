Aveyron : 900 enfants à la rencontre des médaillés olympiques et des champions de judo

Des champions de sport de combat et de judo ont rencontré les enfants de Villecomtal.

C’est avec beaucoup de plaisir et d’excitation que les enfants de primaire de l’école Saint-Joseph de Villecomtal ont donné suite à l’invitation du club de judo d’Espalion. Il s’agissait de rencontrer de grands champions olympiques : Stéphanie Possamaï, 3e aux Jeux Olympiques 2008, 3e aux championnats du monde 2007 et championne d’Europe 2007 ; Estelle Gaspard, championne du monde de Jujitsu 2019, 2021 et 2023 ; Cathy Arnaud, championne du monde 1987 et 1989 ; Alexandre Iddir, champion olympique par équipe mixte 2020 et 3e aux championnats d’Europe 2014 et 2021 ; Marc Alexandre, champion olympique 1988, vice-champion du Monde 1987 et champion d’Europe 1984 et Guy Delvingt, vainqueur du Grand Slam de Paris 1981 et 1982 et champion de France 1979.

Devant 900 enfants

Ils étaient là pour présenter leur sport, et surtout les valeurs de celui-ci. Ils étaient secondés par des adhérents des clubs aveyronnais et notamment M. Girbal, président du club espalionnais, qui avait proposé cette rencontre à tous les enfants (environ 900) de la communauté de communes.

Alternant explications et exercices, l’après-midi s’est déroulée le mieux du monde en compagnie également de Kodomo, la mascotte olympique de la Fédération française de judo qui a su amuser les enfants tout en leur donnant envie de mieux connaître ce sport. Beaucoup de remerciements ont été adressés à tous les participants et la Marseillaise a été entonnée par toute l’assemblée afin d’encourager nos sportifs à la faire retentir lors des J.O. de 2024 à Paris.