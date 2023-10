Marché de Rodez : "Ô p’tit panier" peut-être, mais bien garni de cèpes et de figues

En ce début d’automne, Rafaella fait fureur avec les produits de saison dont les champignons.

En plein passage du carrefour Saint-Etienne aux portes de la place du Bourg, Rafaella propose cèpes, girolles et trompettes coulemelles sur son étal.

En ce début d’automne, autant dire que son florilège de champignons fait fureur auprès des clients et badauds, avides de ce produit gourmand et de saison. "On va se préparer les cèpes en risotto avec du vieux rodez arrosé de la cuvée des Flars", confient en chœur Akim, Jean-Paul et Paco, trois copains rabelaisiens, habitués au marché, qu’il soit de Figeac, Villefranche-de-Rouergue ou Rodez ce samedi-là.

Une aubaine pour eux, et surtout pour Rafaella qui vend sur le marché de Rodez depuis trois ans.

En cette saison d’automne, fruits et légumes comme figues, raisins et champignons font fureur. Elle écume aussi le marché de Bozouls le jeudi et celui d’Espalion le vendredi. Cela marche bien au point de donner naissance "ô p’tit panier" en décembre dernier, tenu par Emmanuel Thomas, route d’Espalion, à La Prade de Boscus, à Onet-le-Château. Et les champignons, ça lui connaît !

Depuis plus de vingt ans, il les récolte sur l’Aveyron et la Lozère, connaissant les recoins au secret bien gardé. Ce samedi-là, Rafaella est heureuse de proposer les premiers champignons venus du département voisin.

Récolte en Aveyron et Lozère

Quant à Emmanuel Thomas, sa gourmandise et son expérience dans les fruits et légumes sont visibles sur son espace bien aménagé et coloré dans sa boutique, et palpable lorsqu’il propose aussi des truffes fort appétissantes.

Patience encore pour le marché, c’est pour la prochaine saison… En attendant, cela n’empêche pas les trois acolytes du jour, de revenir s’approvisionner en poires, raisins et surtout en champignons. Histoire de se retrouver ensemble autour d’un bon repas fait maison avec des produits de saison grâce "ô p’tit panier", bien achalandé, de Rafaella.