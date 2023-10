Onet-le-Château. Une belle et dense rentrée pour les cyclistes de l’Union cycliste rouergate

Après un été caniculaire où les sorties régulières ont pu se poursuivre en matinée, la reprise en septembre a été dense et variée. Une quinzaine de cyclistes, dont quatre féminines, se sont élancés de Rignac escortés par le minibus d’Onet pour la sortie des 200 km. La première partie via Figeac empruntait la longue vallée du Célé par Cabrerets avec une halte à Marcihac. Après Saint-Cirq-Lapopie la remontée vers Cajarc par une petite route parallèle à la vallée du Lot a été des plus agréable.

La semaine suivante, quinze cyclos, dont 6 féminines, ont fait une virée de trois jours depuis Villeneuve d’Aveyron sur le mode itinérant. La première étape vers Lauzerte en Quercy blanc traversait les causses du Lot, dont les routes ont offert à leur gourmandise prune et figues avant Lalbenque et ses chênes truffiers. Le plongeon dans la piscine du camping a été apprécié après la chaleur de l’après-midi. Le deuxième jour, départ pour une boucle avec la visite de Lauzerte et de sa belle place, d’Auvillar avec sa halle aux grains originale, de Moissac avec son abbaye, le pont canal et ses vignes de chasselas. Le chemin de halage amélioré en voie verte les a conduits jusqu’à Saint- Nicolas de la Grave.

Enfin, le troisième jour, passait par Montcuq et son donjon dominateur avant de rejoindre la remorque à vélos et le pot d’amitié dans la belle cité de Villeneuve. Les féminines, les plus anciens et les conducteurs du bus suiveur ont reçu les félicitations de tous pour leurs performances (300 km), les découvertes touristiques et les bons moments de convivialité. Sur les traces des cyclos du club, une quinzaine de vététistes et accompagnants de l’UCR ont effectué un séjour en Roussillon pour découvrir les parcours autour de Thuir. C’est une région propice au VTT avec de belles pistes et monotraces jusqu’aux collines entourant Collioure, Port-Vendres et Banyuls comme les gradins d’un cirque offrant une vue grandiose sur la Méditerranée et ses rivages découpés.

Les sorties régulières ont repris aux horaires normaux : lundi, jeudi et samedi à 13 h 15 parking des Balquières. Les vététistes dont le groupe s’agrandit sortent les mardis à 13 h 30 pour des parcours vers différents coins de l’Aveyron. Cyclistes, femmes et hommes, peuvent se joindre aux membres du club pour trois sorties d’essai et découvrir de nouveaux itinéraires en groupe, en toute convivialité et en sécurité. Renseignements : 06 23 42 88 55.