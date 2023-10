Rieupeyroux. "Dans la peau d’une femme", le succès d’un projet rondement mené

Le vernissage de l’exposition collective "Dans la peau d’une femme" a réuni 46 artistes, originaires de la région pour beaucoup, mais venant aussi de Narbonne, Avignon, Sète et même Amsterdam. Tous ont répondu avec enthousiasme au projet lancé par l’équipe du centre culturel et exposent une œuvre dans l’espace Gilbert-Alauzet jusqu’au 20 décembre. La foule envahissait le hall du centre culturel, pour une présentation des artistes, des œuvres, et un beau moment de convivialité qui s’est clôturé avec la dégustation de spécialités apportées par chacun. Magali Crayssac, première adjointe, et Brigitte Mazars, conseillère départementale, ont tenu à montrer leur soutien au projet présenté par Nathalie Bouillard.

Ateliers collage

Pour poursuivre agréablement la création d’œuvres ayant trait aux femmes, un atelier collage est proposé sur inscription sous la houlette de l’artiste 6COL, les mardis 7, 14, 21 novembre et 12 décembre de 14 heures à 16 heures au centre culturel. La restitution de l’atelier aura lieu le mercredi 20 décembre à 14 heures à l’Espace Gilbert-Alauzet à Rieupeyroux.

D’autre part, toutes les semaines, l’on peut retrouver sur la chaîne YouTube un nouveau numéro du micro-trottoir des jeunes d’Amassa autour de l’égalité hommes-femmes en suivant le lien

www.youtube.com/channel/ UC5hhNw1oz

ASE0PjeAYgif3Q Enfin, deux après-midi jeux sont organisés dans le cadre de la thématique développée autour du féminisme : mercredi 25 octobre à 14 h 30 à la médiathèque de la Salvetat-Peyralès, et samedi 28 octobre à 14 heures à la médiathèque de Rieupeyroux.