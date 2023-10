Salmiech. Des lits ouverts à l’aide sociale au Théron

La résidence du Théron bénéficie désormais de quatre lits ouverts à l’aide sociale, grâce à la démarche de la direction de l’établissement et des conseillers départementaux du territoire. Ces lits doivent permettre à des personnes ne bénéficiant que de petites retraites et aux personnes à faible revenus de pouvoir rejoindre la résidence.

Par ailleurs, depuis juin, cette même résidence accueille, au même titre que des infirmières libérales, un kinésithérapeute et une orthophoniste, Élodie Drulhe, présente du mardi au samedi et de 9 h à 18 h. Dans un autre domaine, un partenariat a vu le jour avec l’ADMR de Salmiech – Comps qui permet à 10 bénéficiaires des secteurs de Comps-la-Grand-Ville et Salmiech de venir partager l’animation, le goûter et la bonne humeur de la résidence. Des bénévoles de l’ADMR viendront en soutien pour assurer la logistique, sachant que les mairies de Salmiech et Comps subventionnent toute démarche allant dans ce sens, de même que le Crédit agricole. Enfin, la résidence a participé au challenge sportif Solea à Millau, qui a vu le Théron ramener une coupe et des médailles.