Sainte-Radegonde. Fresque du climat : une première réussie

Plusieurs Radegondiens ont répondu présent pour participer à l’atelier "Fresque du climat". Les participants divisés en deux groupes ont associé les causes et les effets du changement climatique grâce à un jeu de cartes, encadrés et guidés par les trois animateurs : Cathy Boutonnet, Sarah Delbouis et William Ramirez. L’utilisation des énergies fossiles génère du CO2 et la hausse des températures perturbe le cycle de l’eau qui lui-même impacte les récoltes agricoles. Après ce constat quelque peu angoissant, la 3e partie de la fresque du climat a permis de lister les mesures individuelles ou collectives qui peuvent être mises en place rapidement pour limiter notre impact sur le climat.

Les participants se sont montrés favorables à une autre soirée intitulée "2 tonnes" (c’est l’objectif maxi en CO2 par habitant et par an pour limiter la hausse des températures à 2° d’ici 2050, fixé par l’Accord de Paris en 2015).