Colombiès. Le club de quilles fête ses 50 ans

La saison du Sport quilles s’est terminée en apothéose avec de nombreux podiums :

Championnat de l’Aveyron par équipe : catégorie série Chinchole 2e ; honneur : Bou 1re ; élite promotion Bastard 1er.

Championnat de l’Aveyron individuel espoir : Souyri Quentin 1er ; licence blanche : Souyri Aurélie 3e. Championnat de France par équipe promotion : Bastard 1er ; honneur féminine : Bou 1re. Adolescente individuelle : Fraysse Chloé 3e.

Félicitations à tous ces joueurs, mais l’année ne s’arrête pas là car c’est une année spéciale, le club fête ses 50 ans. À cette occasion, le club souhaite réunir tous les joueurs et joueuses, actuels et anciens, ainsi que tous les supporters et amis, pour une soirée festive le 18 novembre au hall sportif. L’inscription est désormais ouverte auprès des membres du bureau, Robert 06 88 36 17 31, Claude 07 72 23 97 66.