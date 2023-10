"Malgré mon handicap, c’est un plaisir de pouvoir nager" avec Tous baignent en Aveyron

Deux fois par semaine à Villefranche-de-Rouergue, l’association Tous Baignent organise des sessions natation pour des personnes en situation de handicap. Un moment de partage dans la bonne humeur et de bien-être pour les licenciés.

Employée familiale pour un jeune garçon handicapé, Mariline, qui a aussi des problèmes de dos, s’est lancée dans le grand bain. Pour cette rentrée, elle fait partie des nouvelles adhérentes de l’association Tous Baignent. "Il y a une superbe ambiance on rigole bien. Ça me fait aussi plaisir de rendre service", commente la nouvelle nageuse amatrice. Deux fois par semaine, les licenciés de l’association se retrouvent à Aqualudis pour une séance de 1 h 30 de natation. "L’idée est d’offrir l’occasion à tout le monde, notamment les personnes en situation de handicap, de pouvoir faire du sport et nager", détaille Philippe Ferrie, président de Tous Baignent. "On adapte la nage à chaque pathologie de façon qu’ils en tirent du bien-être et ne se fassent pas mal. Quand on sent que cela ne va pas, on change d’exercice. L’objectif est aussi de progresser tout au long de l’année".

"Il n’y a pas deux nageurs identiques", ajoute-t-il. "Certtains viennent aussi pour discuter et faire du lien social. C’est une grande famille ou tout le monde se mélange".

Pour cette rentrée, une trentaine de personnes se sont inscrites à l’association, la plupart des habitués, dont certains depuis la création du projet en 2015. L’objectif est d’atteindre les 100 licenciés au cours de la saison.

"De la bienveillance"

Bernard, qui a perdu une de ses jambes, est arrivé en 2021. "C’est important pour moi de continuer à pratiquer une activité physique. Ces rendez-vous me font du bien et permettent de me détendre".

"Ces séances m’apportent beaucoup de bonheur", renchérit Josiane, malvoyante. "J’ai toujours eu envie d’apprendre à nager. Au début j’ai eu du mal, maintenant ça me fait plaisir. J’ai envie de venir. Ça me permet de rencontrer du monde et de sortir de chez moi".

Dominique entame sa seconde année au sein de l’association. Atteinte de la poliomyélite, sa jambe droite est paralysée. "Ça fait du bien de nager, c’est le seul sport que je peux pratiquer. Ici, il n’y a pas le regard des autres sur le handicap. Ça disparaît le temps de la séance", témoigne-t-elle. "C’est une superbe ambiance faite de bienveillance".

Recherche de bénévoles

L’association recherche constamment de nouveaux licenciés et bénévoles. Cette saison, un groupe support pédagogique pour trois jeunes en formation bf1 a été lancé. Tous baignent cherche des jeunes nageurs entre 6 et 10 ans en situation de handicap ou valide pour cette aventure.