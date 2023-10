Lanuéjouls. Nouveau système de collecte des déchets

Suite à des dysfonctionnements au niveau de la collecte des déchets sur la commune, les habitants de Lanuéjouls sont désormais priés d’utiliser les containers mis à leur disposition (les sacs ne sont plus ramassés devant les habitations). Voici les différents points de collecte : La Vayssière (tri, ordures ménagères et verre) ; lotissement La Ramondie (tri et ordures ménagères) ; Le Bouyssou, parking des anciens médecins (tri et ordures ménagères) ; - Lotissement Le pré de Bastide (tri et ordures ménagères); parking de la mairie (tri et ordures ménagères) ; cimetière (tri, ordures ménagères, verre, relais vêtement) ; parking du hall polyvalent (tri et ordures ménagères) ; Les Prades (tri et ordures ménagères).