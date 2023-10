A quoi servent ces brioches vendues cette semaine dans toute la France comme en Aveyron ?

Trois ventes sont au moins prévues dans l'ouest du département, à Decazeville et Flagnac, les 10, 13 et 14 octobre.



L’Adapei Aveyron/Tarn-et-Garonne participera pleinement à l’opération nationale de la vente de brioches. Cette Opération Brioches est une campagne nationale qui a pour objectif de sensibiliser le public au handicap et de collecter des fonds en faveur des personnes handicapées. Elle se déroule jusqu'au dimanche 15 octobre

En Aveyron, ces brioches montreront leur nez en divers endroits. Du côté de Decazeville, elles pèsent 400 gr, seront disponibles au prix modique de 5 € pièce. Elles sont fabriquées par la Panetière du Rouergue.

"Sur le Bassin, nous serons présents à Decazeville au marché de la place Cabrol le mardi 10 octobre et sur celui de la place Decazes, le vendredi 13 octobre. Une vente se déroulera aussi à l’Intermarché de Flagnac le vendredi 13 après-midi et le samedi 14 octobre, le matin. Directement utiles aux personnes handicapées accompagnées, vos achats de brioches et vos dons sont essentiels pour contribuer à leur réussite", expliquent les bénévoles de l’Adapei qui comptent sur votre soutien lors de ces journées solidaires.