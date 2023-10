Baraqueville. C’est parti pour la place de Vors

Les travaux de la place centrale du village de Vors ont démarré. Ce projet fait suite à une large concertation avec les habitants qui avait eu lieu il y a plus d’un an. Il agrémentera le village d’une fontaine pour rappeler le fort lien avec l’eau qui caractérise cette ancienne commune, d’un espace verdoyant tout en gardant quelques places de parking. Le marché de cette réalisation a été obtenu par l’entreprise Joël Malaterre. Les travaux qui viennent d’être effectués consistent à terrasser et à creuser les fosses de plantations. Cette partie a été sous traitée à l’entreprise Puechoultres qui a confié la construction d’une calade et de murets en pierre sèche au murailler Sébastien Parayre de l’entreprise Pierre Sèche d’Oc. Ces premières opérations sont aujourd’hui terminées et les villageois peuvent déjà les apprécier. La suite consistera à installer la fontaine aujourd’hui en cours de commande.