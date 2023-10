Réquista. La journée Avant’âges très suivie

La 7e édition de l’action Avant’Âges s’est déroulée à la salle de spectacles, de 10 heures à 18 heures organisée par le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation La Clauze, en partenariat avec le Point Info Seniors, le Pôle de Santé et le Centre de Santé Polyvalent, action financée par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Aveyron et soutenue par l’Agence Régionale de Santé Occitanie, qui s’inscrit dans une démarche de maintien de l’autonomie des personnes de plus de 60 ans du Réquistanais.

Plus de 200 seniors ont répondu présent à l’invitation et ont ainsi pu bénéficier des partenaires, professionnels de santé et associations de proximité sur les 10 espaces thématiques proposés.

Dès 10 heures, les participants ont pu évaluer leurs capacités en particulier leur mémoire, leur nutrition, leur équilibre, leur vision et audition, s’informer sur le programme de prévention de la perte d’autonomie ICOPE afin d’obtenir des moyens de rester en bonne santé, découvrir les innovations numériques pour suivre leur santé, visualiser les solutions d’aménagement du domicile, se renseigner sur les activités sportives et culturelles de proximité, être sensibilisés aux risques routiers et tester leurs réflexes de conduite grâce au simulateur Centaure, et enfin pouvoir obtenir des réponses sur les droits à la retraite et les possibilités d’accompagnement facilitant les démarches administratives.

Un "Passeport Prévention Personnalisé" a permis d’orienter facilement les participants vers les stands correspondant à leurs attentes. Un repas vitalité, avec un menu élaboré en lien avec les diététiciennes du CSSR La Clauze, a été apprécié et offert à tous les participants.

Une petite attention a été portée au départ de M. Salmon pour la Bretagne et celui de Muriel à la retraite, tous deux grandement applaudis pour leurs actions. L’édition Avant’Âges 2023, comme chaque année, a été un succès et va se poursuivre, pour les seniors dépistés à risque de perte d’autonomie, par la proposition d’un accompagnement personnalisé et suivi par les équipes du CSSR la Clauze et les autres acteurs de santé et d’accompagnement du territoire.

Contact 05 65 46 67 67 ou 06 31 28 04 12 ou info.senior@laclauze.fr