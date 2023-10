Naucelle. Lecture : l’école Jules-Ferry bénéficie d’un projet d’innovation ambitieux

Dans le cadre du Conseil National de la Refondation (CNR), les enseignantes de l’école Jules- Ferry ont sollicité le fonds d’innovation pédagogique. L’ambitieux projet "développer un parcours littéraire cohérent afin de former des lecteurs autonomes et éclairés" articule différents objectifs, si importants aux yeux de l’équipe, dans le parcours scolaire des élèves de l’école : faire de l’école Jules-Ferry un lieu de présence, de partage, de présence du livre, constamment visible et accessible dans un espace scolaire chaleureux et accueillant ; créer une culture littéraire commune (œuvres du patrimoine et contemporaines) tout en favorisant les liens avec les œuvres théâtrales et musicales ; créer des habitudes, des réflexes, une proximité avec l’écrit ; penser l’inclusion des élèves présentant des troubles des apprentissages.

14675 € investis

La commission rectorale d’analyse du dossier a validé fin juin la dotation de 14 675 euros par l’Éducation Nationale pour la mise en œuvre de ce projet sur l’école Jules Ferry : la moitié de la somme sera utilisée pour des achats matériels (renouvellement massif de ressources, petit mobilier) et l’autre moitié pour le financement d’intervenants et de sorties. Par ailleurs, le projet de la réfection de la bibliothèque avait déjà commencé grâce au mécénat du crédit agricole, à la collaboration de la mairie et au soutien de l’APE.

Décidément, en cette rentrée 2023, tous les feux sont donc au vert à l’école pour une année scolaire réussie : en effet, l’octroi début septembre d’un poste d’enseignant supplémentaire a permis de répartir l’ensemble des 134 élèves dans 6 classes aux effectifs confortables allant de 20 à 24 élèves.