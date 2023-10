Quésaco : les "Angel Numbers" ou quand TikTok dépoussière l'ésotérisme

(ETX Daily Up) - 1111, 888, ou encore 777... Ces nombres ne vous disent peut-être rien, et pourtant ils sont en quelque sorte magiques. On les appelle des "Angel Numbers" et sur TikTok ils engendrent des millions de vues. La tendance est telle qu'elle représente un véritable business, aux côtés de l'astrologie et de son Astrotok.

Sur TikTok, le hashtag #angelnumbers cumule plus de 1,8 milliard de vues. Derrière cette tendance se cachent des adeptes de l'univers AstroTok et de la manifestation, très populaire sur l'application chinoise. Astrologues, interprètes de runes, tireuses de cartes... Les contenus autour des arts divinatoires se comptent par millier sur la plateforme avec plus de 693 millions de vues pour le mot-clé #Astrotok.

Regarder sa montre à 11h11, recevoir un message à 06h06, voir 777 commentaires sous une publication, ou payer une note à 12,3 euros, c'est ce que l'on appelle des "Angel numbers", une série de chiffre similaires ou qui se suivant, par groupe de trois ou quatre chiffres. Les "Angel numbers", ou les "heures miroirs", font partie de la multitude de signes très populaires censés confirmer ou aiguiller une personne sur son chemin de vie. Ils seraient envoyés par des anges gardiens, ancêtres, esprits... Des signes pour les adeptes de la numérologie et de tout l'univers "witchtok" (comprenez "l'univers des sorcières").

Certains créateurs ont décidé de profiter de cette trend pour expliquer les différentes significations pour chaque "angel numbers" : le 555 symboliserait des changements majeurs à venir, le 777 signalerait que la chance est de votre côté, quand le 1234 informerait que vous êtes prêt à passer au niveau suivant dans votre vie...

Ces croyances ont séduit l'une des communautés les plus importantes sur TikTok. Et si les utilisateurs raffolent de ce genre de contenus mystiques, les créateurs ont été nombreux à déceler ce bon filon pour exploiter financièrement la tendance. Les tireuses de cartes, de tarot, très présentes sur le réseau social, proposent des vidéos où elles effectuent des tirages divinatoires, en citant régulièrement des "angel numbers" pour confirmer leur interprétation : "2 minutes 22 quand je vous dis ça", peut-on souvent entendre dans ces vidéos. Mais au-delà de ne publier que des contenus gratuitement sur TikTok, les créateurs et créatrices en profitent pour inviter les internautes à poursuivre la suite du tirage sur Patreon, une plateforme aux contenus payants, ou via les "Séries", le format payant sur TikTok. Le géant chinois lui-même a voulu surfer sur cette tendance en lançant un filtre spécial "What is your angel number ?" Malin !