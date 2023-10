Salles-Curan. Un atelier diététique pour mieux manger

Vendredi 6 octobre, un atelier nutrition était proposé par le Point Info Senior du Lévezou à la Maison de Santé. Aurélie Gaven du PIS et Hélène Colin, diététicienne nutritionniste, accueillaient le groupe de onze personnes venant de Curan, Salles-Curan et Villefranche-de-Panat. L’idée du jour était d’apprendre à composer un menu équilibré en utilisant féculents, légumes secs, légumes frais, fruits, laitages, fromages, VPO (viande-poisson-œuf), sel, sucre, boissons.

Hélène indiquait des petits trucs à connaître en cuisine, comme les équivalences en sucre, en graisse, les propriétés des huiles de noix, d’arachide, d’olive… et elle expliquait les Nutri-scores que l’on trouve maintenant sur tous les produits alimentaires. Elle proposait ensuite de créer un repas équilibré à 14 € pour 4 personnes en s’aidant d’une publicité de supermarché, comme on en trouve dans les boîtes aux lettres. Un exercice difficile car il fallait jongler avec le poids et le prix des articles proposés dans le dépliant sans aller au-delà des 14 €. La séance se terminait par un jeu d’une centaine de cartes, chacune représentant un élément de nourriture à éviter ou à privilégier, allant de la tasse de thé jusqu’au hamburger en passant par le chocolat et la salade verte. Elle expliquait à l’appui les erreurs à ne pas commettre, les associations à éviter. Une séance très instructive qui s’est déroulée dans la bonne humeur car les participantes ont découvert à leurs dépens qu’elles n’étaient pas aussi bonnes cuisinières qu’elles le pensaient.