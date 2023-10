Rieupeyroux. De l’activité physique adaptée pour les seniors

La deuxième séance de Gym Prévention Santé s’est déroulée avec 12 participantes, toutes heureuses de se retrouver autour de cette activité.

L’ADMR du Ségala rieupeyrousain a pu proposer ces séances de gym prévention santé à ses bénéficiaires, grâce au partenariat développé par la Fédération ADMR Aveyron avec l’association Siel Bleu. Cette dernière a pour but de permettre à des personnes âgées ou fragilisées de pratiquer une activité physique, et d’améliorer ainsi leur santé et leur bien-être. Le projet a obtenu l’appui et le financement de la Conférence des financeurs. Cette subvention et l’inscription de 20 € par personne permettent de financer l’animation ainsi que l’acheminement des personnes sans solution de transport. Si la gymnastique douce proposée permet d’améliorer des capacités motrices, elle favorise également le bien-être comme la confiance en soi, redonne l’envie d’avancer et évite l’isolement social. Un premier bilan est réalisé concernant les capacités des participantes pour adapter les activités proposées. Chacune s’investit en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses capacités. Les cours sont assurés par Jimmy Gayral, chargé de prévention à l’association Siel Bleu, diplômé, bienveillant et professionnel. "Il est très gentil, il a de la patience, mais il nous fait travailler !" glissent quelques-unes avec le sourire à la fin du cours.

Renseignements : ADMR du Ségala rieupeyrousain.

Tel. : 05 65 65 59 00.