Luc-la-Primaube. Des activités ludiques, sportives ou créatives

Tous les mardis de 16 h 30 à 18 h 30, dans le cadre des Clubs Mômes, la MJC accueille les enfants du CP au CM2 dès la sortie des classes sur les 4 écoles de Luc et de La Primaube pour des activités ludiques, sportives ou créatives. L’occasion pour les enfants qui participent de découvrir une nouvelle pratique ou d’expérimenter une nouvelle activité avec des intervenants professionnels. Une activité différente sur chaque période de vacances à vacances est proposée. Durant les mois de septembre et octobre, Antoine initie les enfants des classes CP et CM2 de Luc aux échecs. Du cross fit est proposé avec Florian aux CM1 et CM2 des écoles de La Primaube ainsi qu’un atelier créatif avec Marion pour les CP, CE1 et CE2. Maë, Zélie, Alice, Juliette, Eva, Victoire et Adam ont fabriqué un jeu de mémory de 30 pièces après avoir dessiné des ronds sur des feuilles de papier, colorié, découpé, photocopié… Et le tour était joué !