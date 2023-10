Cantoin. La commune a célébré ses centenaires

Dernièrement, le doyen du village, Jean Balitrand, né le 28 septembre, à Paris, a fêté ses 100 ans dans la salle communale d’Alpuech.

Entouré de sa famille, des anciens élus, des membres du conseil municipal d’Argences en Aubrac, et des habitants du village, Jean a écouté les hommages avec attention et humour.

Gérard Chastang, animateur de cette rencontre, plaçait ce moment dans la continuité historique des hommes et du bâti au service de l’Histoire et y associait Clémence Bastide, née Blancher, centenaire depuis avril et représentée par son fils Léon et son épouse. Le maire Jean Valadier rendait hommage à l’élu de près de cinquante ans au service des citoyens, et à tous ceux qui l’ont précédé et ceux qui aujourd’hui poursuivent ce devoir. André Valadier rappelait que Jean Balitrand a été parmi les tout premiers fondateurs de ce qui est aujourd’hui la Coopérative Jeune Montagne. Le dernier maire de la commune historique d’Alpuech, André Raymond, élu pendant cinquante ans, évoquait la gestion en bon père de famille de celui qui a contribué au maintien de la présence de jeunes éleveurs dans ce village aux confins de l’Aubrac et de la Viadène. Michel Emerard, président entre autres de l’ADMR, accompagné d’aidants, remettait des chocolats à ce grand gourmand de la vie.

Surprise, Marie-Claude Boudon, ancienne épicerie, buraliste, et bar, était venue en voisine, et son bien connu mari, Bernard, homme du bois, botaniste et talentueux dessinateur remettait un portrait au crayon au réalisme saisissant !

Un buffet magistralement organisé par Claudine, qui au centre du village, lui donne cette vie qui manque parfois ailleurs, clôturait cette matinée familiale et ensoleillée.