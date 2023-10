Calmont. Les écoliers au chevet de Dame Nature

Tous les élèves de l’école Marie-Emilie de Ceignac, équipés de gants et de sacs-poubelles ont eu l’occasion ce vendredi 29 septembre de participer à cette opération de nettoyage sur leur village afin d’éliminer un maximum d’éléments polluants.

Cette opération permet d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement tout en les sensibilisant à un sujet qui concerne l’ensemble de la planète : préserver la nature.

Il s’agit aussi de les sensibiliser par la pédagogie et la convivialité à la valeur inestimable que représentent les terres, plages, montagnes et espaces verts. Cet élan de solidarité doit se vivre dès le plus jeune et doit se poursuivre tout au long de la vie pour préserver tous ces beaux paysages et surtout car qu’il n’ait jamais trop tard pour apprendre les bons gestes.

Ils ont ramassé pendant une heure les déchets tout autour du village qui s’est révélé être un village relativement propre et nous ne pouvons qu’en être fiers.