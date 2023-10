Villefranche-de-Rouergue. DAEU : un équivalent du Bac pour les adultes

Aléas de la vie, démotivation… Nombre d’adolescents abandonnent leurs études avant même l’obtention du bac. "Or, le fait mérite d’être connu, il existe une véritable seconde chance pour tous ceux qui ont quitté prématurément le système scolaire : l’opportunité de reprendre les études dans un contexte très favorable grâce à une pédagogie adaptée et des enseignants volontaires. Et d’obtenir in fine le DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires)", rappelle Michel Calvet, animateur de la formation à Villefranche.

Car l’Université Jean-Jaurès offre la possibilité d’un enseignement à distance prévoyant 1 à 2 regroupements par mois sur Toulouse pour des cours ou des devoirs sur table avec un atout majeur pour le secteur Aveyron-Tarn-Lot : un soutien en présentiel apporté par des tuteurs expérimentés à l’Université Rurale Quercy-Rouergue en maths, français, anglais, espagnol, histoire et géographie.

Ainsi, d’octobre à mai, les candidats au Bac peuvent se retrouver chaque semaine dans les locaux de l’URQR pour y puiser à la fois l’émulation entre élèves et l’énergie nécessaire pour bachoter.

Une aubaine pour Nina, 27 ans, qui a baissé les bras en terminale : "À l’époque, j’ai eu très envie d’exercer un métier manuel et je me suis orientée vers un CAP de peintre en bâtiment, puis un diplôme de matiériste-coloriste en passant par un BEP commerce ! Mais j’ai finalement trouvé ma vocation : psychologue auprès des enfants et des adolescents." D’où l’intérêt de reprendre au plus vite un cursus universitaire en passant par ce sésame inespéré.