Economie : à Onet-le-Château, Sud découpe industrie, "lasériste" de pointe à la "notoriété discrète"

Avec une vingtaine d'employés et un chiffre d’affaires en progression de 25 % d'une année à l'autre, l'entreprise d'Onet-le-Château, récemment agrandie grâce au soutien - notamment- de la Région, mène sa barque en toute discrétion et revendique un chiffre d'affaires de 4,2 M€.

Découpe laser, pliages de toutes sortes, transformation de l'aluminium, de l'inox, de l'acier corten, soudure... Les locaux de l'entreprise Sud découpe industrie sont en quelque sorte l'antre castonétois du métal, mais rien à voir, ici, avec la musique. Fondée en 2007, l'entreprise est arrivée dans la zone de Bel Air, à Onet-le-Château, en 2010. Et n'a cessé, puis lors, de se réinventer sur fond d'investissements.

Une machine dernier cri, la première livrée en France

En renouvelant, tout d'abord et petit à petit, son parc de machines. Jusqu'à posséder, ce qui fait la fierté du gérant Denis Roques, une machine de découpe laser dernier cri, qui a été "la première livrée en France". Les gains de productivité générés par cet engin, capable de découper des pièces de 5 cm d'épaisseur, ont permis depuis la création de six emplois. Une acquisition gagnante, dont le financement a été rendu possible par le plan France relance de l'Etat, et qui permet de diviser "par deux ou trois" le temps de production. "Cela nous a permis de sortir notre épingle du jeu avec l'acquisition de cet appareil à près d'un million d'euros", explique Denis Roques, âgé de 53 ans.

Un agrandissement porteur en 2021

Région et agglomération ruthénoise ont permis, elles aussi, de contribuer à l'essor de Sud découpe industrie. Avec un soutien qui a permis le passage de la superficie des locaux de 2000 à 2400 m2 au début de l'année 2021. Et depuis cette date, le nombre de clients et mais aussi le chiffre d'affaires ont doublé, jusqu'à avoisiner, aujourd'hui, les 4,2 M€. Dans le contexte difficile du Covid, la Région a là aussi répondu présent en octroyant des avances de trésorerie à l'entreprise.

Jeudi 28 septembre, afin de remercier ces différents partenaires, Denis Roques et son équipe (incluant son fils Kévin qui, après y avoir été alternant, a rejoint l'entreprise) ont reçu un parterre d'élus et compagnons de route de l'entreprise : Chambre de métiers, la conseillère régionale Christine Sahuet, les sénateurs Marc et Anglars, le député Mazars, le maire d'Onet-le-Château Jean-Philippe Keroslian, représentants de banques ou assurances...

"La Région a aidé l'entreprise à plusieurs reprises, elle est très attentive à toutes ces pépites qui investissent et s'équipent en matériel de pointe", expliquait, en marge de la visite, la conseillère régionale Christine Sahuet. "Nous avons organisé cette visite pour remercier les différents partenaires pour leur aide (Région, Union des industries et métiers de la métallurgie, Grand Rodez...) qui ont permis de sécuriser l'agrandissement et d'équiper SDI de cette nouvelle machine, la Formule 1 du métier.

Gains de productivité et d'agilité

Elle nous permet des gains de productivité, d'agilité et, ce qui est très important, cela valorise le personnel. Aujourd'hui, nous fonctionnons sereinement, notamment parce que nous avons une machine qui va plus vite que les autres" a résumé à ses invités Denis Roques.

L'autoconsommation électrique en ligne de mire

Le lendemain, toujours dans l'optique de "remercier", selon le patron, ce sont près de 200 des clients de SDI qui ont été reçus à leur tour.

SDI nourrit actuellement plusieurs projets, comme celui d'installer des panneaux photovoltaïques sur les trois quarts des toitures pour arriver à l'autoconsommation. De bon aloi alors que les tarifs de l'électricité grimpent lentement mais sûrement depuis des années. En la matière, SDI a déjà réussi le tour de force de baisser sa consommation électrique de 15 %, grâce aux nouvelles machines et à l’arrêt de celles devenues obsolètes. Le tout dans un contexte d'accroissement de son activité.

Autoconsommation

"Nous sommes des prestataires de services, une entreprise de services. Nous n'avons pas de produit propre. Nous fabriquons pour d'autres entreprises", résume le gérant de SDI, qui réalise 50 % de son chiffre d'affaires en Aveyron, le reste en Occitanie et dans les régions limitrophes. Ses produits sont notamment utilisés pour équiper des bâtiments agricoles, le musée Soulages ou, à Rodez, les arches urbaines du quartier Combarel.