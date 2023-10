La moitié des Français ne pourraient pas se passer de prendre des photos avec leur smartphone

(ETX Daily Up) - La prise de photos est l'une des fonctionnalités les plus utilisées sur un smartphone, entrainant parfois certains excès. Si les Français adorent prendre en photo tout et, parfois, n'importe quoi, c'est avant tout pour partager des moments avec leur famille ou leurs amis, dans la vie réelle ou en ligne.

L'appareil photo de nos smartphones s'avère indispensable au quotidien pour une majorité de Français, selon une étude OpinionWay pour Honor. Ils sont aujourd'hui 52% à déclarer qu'ils ne pourraient pas se passer de leur appareil photo plus d'un mois, un chiffre qui monte même à 60% chez les femmes, contre 43% chez les hommes. La majorité des photographes sont même prêts à sacrifier du temps s'il le faut pour prendre de nouveaux clichés, les jeunes de 25 à 34 ans étant les plus nombreux dans ce cas (71%). Seuls 2% des Français n'utilisent jamais l'appareil photo de leur téléphone.

En termes d'usages, près d'un Français sur deux partage ses photos instantanément avec ses proches. Ils sont aussi 32% à les publier dans la foulée sur les réseaux sociaux, 18% à les imprimer pour les envoyer à des proches, se constituer un album photo ou les encadrer et 15% à réaliser des albums en ligne. En revanche, rares sont ceux qui prennent le temps de les trier ou de les retoucher. Cette réticence au tri fait que 71% des sondés se sont déjà rendu compte qu'ils conservaient des photos complètement ratées et 64% avouent même avoir déjà repris les mêmes clichés sans s'en rendre compte. 77% se sont déjà demandé pourquoi ils avaient pris telle ou telle photo qu’ils jugent maintenant sans intérêt. Et à force de prendre beaucoup de photos de tout et n'importe quoi, une écrasante majorité de Français (81%) sont contraints de supprimer des clichés de leur téléphone pour récupérer de l'espace de stockage.

Évidemment, une écrasante majorité de personnes interrogées (85%) accordent une importance à la beauté de ces photos. Ils se montrent donc exigeants avec leur appareil photo, d'autant plus que 17% déclarent ne pas avoir "l'oeil" et 11% ne pas savoir cadrer pour prendre des photos réussies. Malheureusement, 23% des Français déclarent ne pas suffisamment connaitre les différentes fonctionnalités de leurs appareils photo.

Cette étude a été réalisée en ligne par OpinionWay, du 28 juillet au 4 août 2023, auprès d’un échantillon de 1.524 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 à 50 ans.