Brommat. Le Carladez country est reparti pour une nouvelle saison

Le Carladez country et danses en lignes a tenu son assemblée générale dernièrement à la salle des fêtes de Brommat.

Au cours de cette assemblée, la présidente Annie Raynal a présenté le compte rendu d’activité de la saison dernière.

Les cours se sont déroulés à la salle des fêtes de Taussac tous les lundis soir de septembre à juin. Parmi les diverses prestations du groupe, on retiendra un spectacle à Saint-Gervais au profit du Téléthon, puis une représentation cet été au Ranch du Barrez à Taussac. La saison s’est terminée autour d’un repas convivial à Lacroix-Barrez.

La présidente a rappelé que l’association est affiliée à la Fédération française de danse.

Le bilan financier présenté par la trésorière Aurélie Nayrolles confirme un solde positif approuvé par l’assemblée. Pour la saison à venir, les cours ont repris le 20 septembre et se déroulent le mercredi de 20 h 30 à 22 heures à la salle des fêtes de Brommat et sont animés par Valérie Hermal dans une ambiance conviviale et sympathique et décontractée.

Les participants peuvent se dégourdir les jambes sur les airs du country.

Au cours de l’assemblée, le bureau a été reconduit : présidente, Annie Raynal ; trésorière, Aurélie Nayrolles ; trésorière adjointe, Gisèle Rouquier ; secrétaire, Gisèle Cusset.

Pour toutes informations, les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d’Aurélie Nayrolles au 06 89 17 45 11.