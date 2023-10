Marcillac-Vallon. Un beau week-end pour Foot Vallon

Cinq équipes en lice, 4 victoires et 1 nul… Foot Vallon a particulièrement brillé ce week-end. En déplacement au Monastère, l’équipe 1 avait pourtant mal débuté la partie en encaissant un but dès la 4e minute suite à la passivité de sa défense. Cette inertie coupable aura eu le mérite de déclencher un déclic bénéfique pour les hommes d’Éric Ginestet qui domineront largement la suite des débats. Mathis Delmon remet les pendules à l’heure d 10 minutes plus tard, tandis qu’Hugo Laporte double la mise avant la pause. À la reprise, Vallon domine toujours sans toutefois se créer d’occasion, et c’est contre le cours du jeu que les locaux égalisent (72e), une nouvelle fois sur coup franc ce qui a fait bondir le coach de Vallon irrité par l’apathie de sa défense. 2 à 2, Vallon va alors enclencher le turbo et marquer à 3 reprises pour l’emporter sur le score de 5 à 2 (buts d’Erwan Falipx2 et Maxime Ginestet). Les U15 (6-1), les U17 (5-0) ont obtenu deux belles victoires tout comme l’équipe 3 qui s’est imposée 3 à 0 contre Bezonnes et qui prend ainsi la tête de sa poule. L’équipe 2 s’est contentée d’un match nul contre La Méridienne (1-1). Ce dimanche 15 octobre, l’équipe 1 reçoit Sources Aveyron à 15 heures à Kervallon.