VIDEO. Taquiné par plusieurs partenaires, Antoine Dupont répond avec une pénalité magistrale

Alors qu'un quart de finale de Coupe du monde dantesque face à l'Afrique du Sud approche, le XV de France se prépare dans la bonne humeur. Avec une séquence amusante et pleine de talent signée... Antoine Dupont !

Le compte à rebours est lancé avant le quart de finale de Coupe du monde de rugby entre la France et l'Afrique du Sud (dimanche 15 octobre, 21 heures). Les Bleus continuent de préparer ce rendez-vous capital dans une grande concentration, mais savent aussi faire régner la légèreté. En témoigne cette séquence rapportée par la sélection, ce jeudi 12 octobre 2023.

"T'es en train de faire n'importe quoi !"

La vidéo dure moins de 20 secondes. On y voit Antoine Dupont se préparer à taper une pénalité dans un angle plus que fermé. Dans les cinq mètres en coin, côté droit, le numéro 9 des Bleus place le cuir sur le tee. Derrière, Gaël Fickou et Damian Penaud tentent de le déstabiliser. "Toto, arrêtes de t'inventer une vie, mets le droit le ballon", "tu vas pas pouvoir assumer", "t'es en train de faire n'importe quoi", lui glissent ses partenaires alors qu'il prend son élan.

"J'ai pas entendu là"

Juste avant de tirer, le capitaine des Bleus lâche un "t'inquiètes pas pour moi". Et en effet, il ne fallait pas trop s'inquiéter : quelques secondes plus tard, le joueur du Stade Toulousain enquille la pénalité grâce à un extérieur du pied chirurgical.

"Ouhhhhh", s'exclament alors les témoins. Antoine Dupont se retourne vers ses copains chambreurs et réplique, avec le sourire : "j'ai pas entendu là".

Titulaire dimanche ?

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique durant le match contre la Namibie (96-0), le 21 septembre dernier, Antoine Dupont a été opéré : une véritable course contre-la-montre a ensuite été lancée. Forfait pour le dernier match de groupes des Bleus contre l'Italie (60-7), le demi de mêlée et capitaine du XV de France a retrouvé ses partenaires.

Mercredi 11 octobre, William Servat, entraîneur des avants, déclarait que le joueur du Stade Toulousain était "à 100% de ses capacités", alors que celui-ci s'est entraîné avec un casque noir. Fabien Galthié annoncera la composition du match face à l'Afrique du Sud ce vendredi 13 octobre. À 48 heures d'un rendez-vous contre le champion du monde en titre.