CARTES ANIMÉES. Pluies, rafales de vent, orages, coup de froid : le mauvais temps revient, 36 départements en vigilance ce vendredi soir

Ce samedi 14 octobre, chutes de pluie et de températures. On détaille

L'été indien prend fain ce vendredi 13 octobre. Avec des températures de 30°C à Strasbourg (un record) et jusqu'à 32°C dans le Sud-Ouest et le nord du Massif Central, cette dernière journée de l'été indien verra en soirée le temps se dégrader peu à peu par le nord et l'ouest de la France.

36 départements en vigilance jaune pour les vents

Ce vendredi à 16 heures, 33 départements de l'ouest et du nord de la France sont en vigilance jaune pour des vents de sud-ouest soufflant en rafales, jusqu'à 80 km/h, plus les départements de l'Ain, du Rhône et de l'Isère, pour les mêmes raisons. Une vigilance qui va durer jusqu'à ce samedi 14 octobre à 4 heures du matin.

Ce vendredi soir et dans la nuit, le vent soufflera fort sur 36 départements. Repro CP - Météo France

Cette nuit et samedi matin, la pluie traverse la France

En soirée, la pluie gagnera le reste de la France par le nord-ouest et plus faiblement par le littoral atlantique dans le sud-ouest. Samedi, ce front pluvieux traversera complètement la France et s'évacuera par le sud-ouest.

Un front pluvieux traversera la France en un peu moins de 24 heures avant la chute des températures. Repro CP - Météo France

Les températures vont chuter de 10°C en 24 heures

Ce front pluvieux et peu actif traversant la France annoncera l'arrivée d'un front froid et dépressionnaire venu du nord de l'Atlantique. Si ce front froid ne sera pas très actif au niveau des intempéries, ce radical changement d'air va faire baisser les températures en moyenne de 10°C sur toute la France.

Quatre départements seront placés en vigilance jaune pour des orages provoqués par ce brusque changement d'air ce samedi 14 octobre entre 14 et 20 heures : Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère.

Cette chute des températures se poursuivra le dimanche 15 octobre, malgré un temps ensoleillé, avec des températures maximales qui ne dépasseront pas les 20°C sauf sur le littoral méditerranéen :de 12 à 15°C sur le nord, 15 à 18°C sur le centre, de l'ouest à l'est, entre 18 et 24°C sur le sud.

Ce week-end, c'est en Corse qu'il fera le plus doux.