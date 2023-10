Soulages-Bonneval. Des bras pour la journée du bénévolat

Samedi 30 septembre, se déroulait la journée de bénévolat instituée deux fois dans l’année, à l’automne et au printemps afin d’embellir le village.

Les habitants participent activement à ces opérations, ils se retrouvent tôt le matin pour définir les équipes autour d’un café chez Martine. Cette année particulièrement chaude n’a pas permis aux dames de s’occuper des plantations, elles le feront ultérieurement. Ces messieurs se sont donc partagé les différents lieux à entretenir, élagage et tonte de pelouse dans le bourg et les lotissements, réparation du portail du cimetière et son garage, quelques petits travaux au niveau de l’école ainsi que dans un appartement. Pour remercier les vaillants travailleurs, le maire Lionel Pigot, les a convié à la nouvelle cantine pour partager un repas concocté par Aline. Merci à tous pour votre participation.