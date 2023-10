Festivals, concerts, spectacles et concours : trois jours d'animations en Aveyron ces vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre

Conférences, cabarets et quines sont également de la partie dans le département. Profitez du week-end !



Vendredi 13 octobre

Bozouls.

- Festival de la caricature et du dessin d’humour, à 18 heures, à l’espace Denys-Puech.

Camboulazet.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Decazeville.

- Foire expo, de 10 heures à 20 heures, au Laminoir.

Grand-Vabre.

- La Compagnie du Théâtre à Moudre, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Laissac.

- Concours de belote, à 20 h 30. au centre administratif.

Luc.

- Nuit du numérique, à 18 heures, à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry.

Martiel.

- Concert avec Jean-Marie Tiam et Daniel Alogues, à 20 h 30, en l’église.

Montrozier.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la salle d’animation de Gages.

Nauviale.

- Concours de belote (19 h 30, soupe au fromage), à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Rodez.

- Brocante, de 8 heures à 17 heures.

Saint-Hippolyte.

- Récital d’accordéon avec Richard Galliano, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

La Salvetat-Peyralès.

- Concours de tarot, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- La Compagnie des cinq jasmins, à 20 h 45, à la salle de la Doline.

Sévérac-l’Église.

- Grillée de châtaignes avec confection de jus de pomme, à 16 h 30, devant l’école.

Villefranche-de-Rouergue.

- Conférence donnée par Annie Rougier sur « le pan de bois à Villefranche, un art de bâtir », à 18 h 30, aux Fleurines, place de l’hôpital Saint-Jacques.

Samedi 14 octobre

Auzits.

- Soirée « jour de la nuit » avec la LPO, à 18 heures, randonnée ; à 21 heures, soirée contes, à Hautesserre.

Bozouls.

- Conférence sur l’eau donnée par Christophe Courrèges, à 20 h 30, à la salle du musée de Terra memoria.

- Festival de la caricature et du dessin d’humour, de 9 heures à 17 heures, à l’espace Denys-Puech.

Camboulazet.

- Bal des conscrits avec les groupes « Les Jen Patrik » et « DJ Oyka »,

Campouriez.

- Fête de la Saint-Géraud à Banhars : apéro-tapas ; retransmission du quart de finale de la coupe du monde de rugby ; concert avec le groupe « Smile Band »,

Decazeville.

- Foire expo et vide-greniers, de 10 heures à 20 heures, au Laminoir.

Lassouts.

- Apéro-concert animé par les groupes « Les Contres-temps » et « les IMC », à 20 heures, à la salle des fêtes.

Moyrazès.

- Conférence avec Louis Mercadié, à 15 heures, à l’espace Jean-Mazenq.

Onet-le-Château.

- Concert avec le gospel Song, à 20 h 30. en l’église Saint-Joseph l’artisan.

- Festival du livre jeunesse, à la galerie des Capucines de la MJC.

- Salon de la brocante, de 14 heures à 18 h 30, à L’Athyrium.

Réquista.

- Exposition et bourse d’oiseaux exotiques, de 14 heures à 18 heures, à la salle polyvalente de Sansolles.

Rodez.

- Bourse de vêtements d’enfants, de 10 heures à 16 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Côme-d’Olt.

- Soirée de Rouergue-Pigüe avec Sylvie Pullès, à 20 h 30, salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Festival du jeu, de 10 heures à 21 heures, à la salle de l’espace culturel.

Sébazac-Concourès.

- Après-midi avec « La cazelle aux rires », à 15 heures, salle de la Doline.

- Bal trad avec l’association Trad en 4d, à 21 heures, à la salle de la Doline.

- Fête de la Saint-Géraud à Concourès : pétanque ; 20 heures, apéro-concert avec « Duo à deux » et « la Déryves »,

Taussac.

- Quine de l’école, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Valady.

- La Compagnie accordage de Montpellier, à 19 h 30, à La Diligence à Nuces.

Villecomtal.

- Fête de la laine, de la pomme et de la châtaigne, ateliers créatifs et animations diverses, de 10 heures à 18 heures.

Villefranche-de-Panat.

- Soirée cabaret avec Sudavband, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

- Activités sportives et ludiques avec l’Avenir XV, au Teulel.

Dimanche 15 octobre

Les Albres.

- Thé dansant animé par Véronique Pomiès, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Randonnée pour Octobre rose avec Ségala cancer, à 9 heures, rendez-vous devant la Maison des associations.

Bozouls.

- Festival de la caricature et du dessin d’humour, de 10 heures à 18 heures.

Campouriez.

- Fête de la Saint-Géraud à Banhars : déjeuner, vide-greniers, spectacle avec la Bourrée de l’Argence et apéro-rugby.

Le Cayrol.

- Jardifolies sur le thème « Journées de la fleur ».

Centrès.

- Randonnée pédestre : 9 heures, départ et 12 heures, marché gourmand,

Decazeville.

- Foire expo, de 10 heures à 20 heures, au Laminoir.

Druelle.

- Vide-greniers, à 8 heures, à la salle du complexe sportif du Bouldou.

Espalion.

- Concert d’Alio Modo orchestra, à 15 h 30, à la salle de la Gare.

Flavin.

- Fête : 12 h 30, repas ; 15 heures, thé dansant animé par François Xavier, à la salle polyvalente.

Le Monastère.

- Grillée de châtaignes et cidre doux, à 15 heures.

Le Nayrac.

- Le groupe « Le Bonheur est dans le chant » au profit du Téléthon, à 15 heures, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

- Festival du livre jeunesse, à la galerie des Capucines de la MJC.

- Salon de la brocante, de 10 heures à 18 heures, à L’Athyrium.

Réquista.

- Exposition et bourse d’oiseaux exotiques, de 10 heures à 17 h 30, à la salle polyvalente de Sansolles.

Rodez.

- Quine de l’école Jeanne d’Arc, à 14 heures, à la salle des fêtes.

- Rassemblement de la Magnéto du Rouergue, sur le parvis du faubourg.

Saint-Côme-d’Olt.

- Thé dansant animé par Didier Malvezin : soupe au fromage, à 16 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Parthem.

- Quine, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Port d’Agrès.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Petit-déjeuner à 8 h 30.

La Salvetat-Peyralès.

- Quine des aînés, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- Fête de la Saint-Géraud à Concourès : brocante, tripous et initiation aux quilles.

Valady.

- Théâtre avec la Compagnie Accordage 34 de Montpellier, à 17 heures, au café-théâtre La Diligence à Nuces.

Villefranche-de-Rouergue.

- Octobre rose : randonnée, course, vélo, à 8 heures, au départ de la halle.

Viviez.

- Quine des sapeurs-pompiers, à 14 heures, à l’espace Jacques-Rey