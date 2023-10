Grève du 13 octobre : les salaires au cœur du combat de l'intersyndical à Rodez

Plusieurs centaines de manifestants se sont retrouvées à Rodez, ce vendredi 13 octobre.

Dans la continuité des mobilisations contre la réforme des retraites, l'intersyndical a appelé aux rassemblements partout en France ce vendredi 13 octobre 2023. Un premier grand rendez-vous depuis la fin de l'été qui est "un moment important" pour "continuer de mettre la pression sur les conditions de travail et l'austérité salariale", insiste David Gistau, membre du bureau confédéral CGT.

Plusieurs centaines de personnes ont défilé à Rodez, lors de cette journée de mobilisation européenne pour la revalorisation générale des salaires. Cheminots, enseignants ou encore professionnels de santé de tout l'Aveyron se sont réunis au jardin public autour de 10 h 30 avant de marcher sur les boulevards du tour de ville en fin de matinée, jusqu'à la préfecture.

Salaire et attractivité, plusieurs secteurs dans la tourmente

"La question des salaires est un sujet au cœur de la fonction publique, et la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur", estime Sylvain Lagarde, représentant FSU, qui témoigne d'une "crise du recrutement et de l'attractivité" notamment dans l'éducation. "Il faut d'urgence réinvestir la question des salaires pour tous les niveaux dans l'enseignement, et pas en trompe-l’œil".

Même son de cloche dans le milieu de la santé. "55 % des salariés à l'hôpital Sainte-Marie sont au SMIC", déplore Francis Cunnac, délégué syndical CGT. "Ça mène à des gros problèmes de recrutement. Les jeunes viennent pour se faire une expérience mais ils ne restent pas. Nous sommes de moins en moins dans les services, à tel point qu'on se retrouve parfois en dessous du minimum de sécurité. Le personnel est épuisé par le manque de personnes et le turn-over constant".

Le manque de personnel se fait sentir chez les professionnels de santé, "toutes catégories confondues". Pascal Mazet, conseiller régional et responsable syndical CGT Santé Action Sociale de l'Aveyron, pointe du doigt la loi Rist qui encadre le salaire des médecins intérimaires dans le public, et non dans le privé. "En Aveyron, nous n'avons que des hôpitaux publics, qui ont du mal à recruter et qui sont contraints à mettre en place des régulations aux urgences. Ils n'ont pas ce problème dans la clinique privée d'Albi".

Les médecins en grève illimitée A compter de ce vendredi 13 octobre, les principaux syndicats des médecins libéraux appellent à une grève illimitée. Ils réclament une augmentation du prix de la consultation pour rendre la profession plus attractive. Ce prix est fixé aujourd'hui à 26,50 euros pour les généralistes et 31,50 euros pour les spécialistes, les médecins espèrent une revalorisation "plus ambitieuse" comprise entre 30 et 50 euros pour une consultation de base.

