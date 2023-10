L'IA générative pourrait consommer bientôt plus d'électricité qu'un pays

(ETX Daily Up) - Un chercheur néerlandais a mis en lumière l'énorme consommation énergétique engendrée par toute la nouvelle génération d'outils alimentés par de l'intelligence artificielle générative. A terme, s'ils devaient être adoptés par un très large public, ces outils pourraient cumuler une consommation en électricité correspondant à celle d'un pays, voire de plusieurs pays réunis.

Alex de Vries, doctorant à la School Business and Economics à la VU Amsterdam a publié dans la revue Joule des recherches sur l'impact environnemental des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle générative. Le déploiement en moins d'un an d'outils comme ChatGPT (d'OpenAI), Bing Chat (Microsoft) ou encore Bard (Google), mais aussi Midjourney et autres dans le domaine de l'image, a fortement dopé la demande en serveurs et par voie de conséquence l'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement. Ce développement soulève forcément des inquiétudes sur l'impact environnemental de cette technologie déjà adoptée par un large public.

Ces dernières années, si on ne prend pas en compte l'extraction de cryptomonnaies, la consommation d'électricité des centres de données a été relativement stable, aux alentours de 1% de la consommation globale dans le monde. Or, le développement de l'IA, inéluctable dans bien des domaines, risque de bouleverser la donne.

Selon Alex de Vries, le simple modèle de langage GPT-3 aurait consommé plus de 1.287 MWh, rien que pour sa formation. Vient ensuite la phase d'entrée en production avec, pour en rester à ChatGPT, la création de réponses aux requêtes (prompts) des internautes. Au début de l'année, SemiAnalysis a suggéré qu'OpenAI avait besoin de 3.617 serveurs, avec un total de 28.936 unités de traitement graphique (GPU), pour prendre en charge ChatGPT, ce qui correspondrait à une demande d'énergie de quelque 564 MWh par jour.

Et ce n'est évidemment qu'un début. Toujours selon SemiAnalysis, la mise en œuvre d'une IA similaire à ChatGPT dans chaque recherche Google nécessiterait l'emploi de 512.821 serveurs dédiés, soit un total de plus de 4 millions de GPU. À raison d'une demande d'énergie de 6,5 kW par serveur, cela se traduirait par une consommation quotidienne d'électricité de 80 GWh et une consommation annuelle de 29,2 TWh (terawatt-heure, soit un milliard de KW-heure). Selon le scénario le plus pessimiste, une IA déployée à grande échelle par Google pourrait ainsi à elle seule consommer autant d'électricité qu'un pays comme l'Irlande (29,3 TWh par an).

Chez Alphabet, on a par ailleurs déjà confirmé qu'une interaction avec un modèle de langage pourrait consommer jusqu'à dix fois plus qu'une recherche classique par mots-clés standards, passant ainsi de 0,3 Wh à environ 3 Wh. Du côté de chez Nvidia, principal fournisseur de serveurs adaptés à l'IA, plus de 1,5 million d'unités pourraient être vendues d'ici 2027, pour une consommation globale allant de 85 à 134 TWh par an.

En conclusion, la consommation d'électricité liée à l'IA va vite devenir un sujet de préoccupation majeur. Néanmoins, plusieurs leviers pourraient permettre de la réduire. Le premier serait évidemment de privilégier des sources d'énergie renouvelables pour alimenter les centres de données. Ensuite, il faudra trouver comment développer des algorithmes moins gourmands en énergie. Enfin, il conviendra d'éduquer les internautes afin qu'ils adoptent une utilisation responsable de l'IA, sans excès.